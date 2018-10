D'Wierk ass vun dräi Experten am Domän geschriwwen an ass och bis haut dat eenzegt komplett Buch iwwer dee Sujet. Den Text liwwert eng generell Basis an eng mathematesch Viraarbecht fir Software-Ingenieuren, Studenten oder Autoritéiten.Am grousse Ganze geet et drëms, wéi ee Computer funktionéiert, léiert a versteet. Et ass net néideg, dass e Mënsch der Maschinn all d'Informatioune liwwert, fir besser ze ginn, wann d'Basiswësse vum Ufank u richteg agedroe gëtt. Am Buch fënnt een eng breet Wiel u Sujeten, déi den "Deep Learning" (déift Léieren) erméiglechen.D'Buch befaasst sech mat verschidde Sujete wéi Probabilitéitstheorie, Informatiounstheorie, digital Rechnung oder och nach déi automatesch Léiermethod an engem konzeptuellen a mathematesche Kontext. Hei gi ganz vill Felder analyséiert, déi d'Léieren iwwerhaapt méiglech maachen, wéi d'Erkennung an den Traitement vun der mënschlecher Stëmm, d'Visioun duerch de Computer, Videospiller, Online-Recommandatiounen oder och nach Bioinformatik."Deep Learning" ass Enn 2016 bäi MIT Press erauskomm a gouf elo vun enger kënschtlecher Intelligenz komplett a fir déi éischte Kéier op Franséisch iwwersat. Eng normal "mënschlech" Iwwersetzung hätt méiglecherweis e puer Woche gedauert, d'Maschinn huet ronn 12 Stonne gebraucht. Déi franséisch Firma Quantmetry huet d'Software entwéckelt, déi eng däitsch Technologie benotzt, fir een Text als Ganzes ze iwwersetzen, an net Wuert fir Wuert.De franséischen Text gouf du vun enger Grupp vu Fuerscher-Iwwersetzer kontrolléiert an nogebessert. All déi Persoune si bekannt Experten am Beräich vum Machine Learning oder vun der AI.800 Säite voller mathematescher Formellen a Konzepter, op Franséisch "L'apprentissage profond", kann een elo schonn op Amazon virbestellen. D'Buch kënnt den 18. Oktober eraus.