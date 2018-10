© afp

Hien ass och do gestuerwen, wou hien op d'Welt komm ass a mat 15 Joer schonn Informatik mam Bill Gates geléiert hat. Do wäerte se och zesummen d'Base vun hirem Räich festleeën. Eng Aventure, déi hinne ganz vill Sue wäert bréngen: eleng dem Paul Allen säi perséinlecht Verméige gëtt op 20 Milliarden Dollar geschat.Zanter 1982 hat hien mat Lymphdrüsekriibs misse liewen. Deemools gëtt d'Krankheet mat Radiotherapie gefleegt. 2009 muss hien nach eng Kéier wéinst dem nämmlechte Grond an d'Klinik a schlussendlech am Oktober 2018, wou d'Krankheet méi staark war.Obwuel hien extrem gesondheetlech belaascht war, konnt de Paul Allen e ganz ofwiesslungsräicht Liewe féieren, mat Investissementer an der Weltraum-Recherche, vill méi fréi, wéi den Elon Musk zum Beispill. SpaceShipOne am Joer 2004 an Stratolaunch System 2011 waren 2 grouss Projeten, déi mat senger Ënnerstëtzung geschéie konnten. Alles duerch de Succès vu senger Firma Microsoft, wou hien den Chefingenieur war, de Bill Gates war éischter am kommerzielle Beräich aktiv.