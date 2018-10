De mytheschen Audio Player, dee säi Succès an den 2000er hat, soll an de nächste Méint zwou nei Versioune kréien. Eng fir de Computer an eng fir de Smartphone. D'Zil vum neien Team ass, aus dësem legendäre Programm, eng nei polyvalent Audio-Plattform fir Android an iOS ze maachen.Nodeems et vun AOL opkaf gouf, goung et nëmme biergof. Radionomy, d'Firma, déi leschte Summer Audiovalley ginn ass, hat Winamp viru 4 Joer opkaf, fir dem Programm eng nei an staark Zukunft virzebereeden. Elo ass et anscheinend Zäit, fir grouss Ukënnegungen, nodeems den neie Patron säi Plang an engem Interview presentéiert huet.2019 gëtt et also eng fonkelnei Versioun fir Computeren, mat de Basen vu Winamp. Wann déi 6. Versioun nëmmen an den nächste Méint ze kréien ass, misst d'Software an den nächsten Deeg e klengen Update verpasst kréien. D'Versioun 5.8 kënnt bis zum Schluss vun dëser Woch eraus.De grousse Changement fir Winamp gëtt mobil. Den neie Chef vun der Software mengt, de Kampf ëm de Computer ass gelaf. Op Smartphonen gëtt et nach vill ze dinn, mobil Betribssystemer bidden nach esouvill Méiglechkeeten, virun Allem fir un Audio-Contenu ze kommen. Et ginn de Responsabele vu Winamp no ze vill Appen, fir Radio, Podcast, Musek oder Bicher ze lauschteren.Ouni vill Detailer iwwer technesch Detailer vun der Software ze ginn, wëlle se an enger éischter Phas mat Hëllef vum Numm a vun der Communautéit op e Resultat kommen. Dat sinn d'Stäerkten vu Winamp. De Programm gëtt hautdesdaags nach vu Millioune Leit uechter d'Welt benotzt. Et gi keng konkret Zuelen, mä hiren Estimatiounen no géife ronn 100 Millioune Leit all Mount Winamp reegelméisseg benotzen. Déi "al Generatioun" vun Internauten bleift der Software trei, och wann déi zum Schluss vun den 2000er total zesummegefall ass.Mat e bësse Fuerschung an Entwécklung kéint den Hype, deen deemools fir de Succès vun Winamp gesuergt huet, nees entstoen. Een neit Liewen um Smartphone schéngt definitiv méiglech ze sinn, wa se de richtege Service ubidden, well och déi al Generatioune mëttlerweil aner Besoinen hunn. Fir Computeren gëtt et déi nei 5.8 Versioun vun en Donneschdeg un, e wichtegen Update fir d'Versioun 5.666 aus dem Joer 2013.