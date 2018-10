Süchteg no soziale Medien? (17.10.2018) Hand op d’Häerz: Wéi vill Zäit verbréngt Dir selwer op de soziale Medien? Facebook, Instagram a Co sinn hautdesdaags quasi net méi ewechzedenken!

An iwwer 3 Milliarde Mënsche benotze weltwäit och aktiv déi sozial Medien. Mä wouhier kënnt eigentlech deen Drang, permanent online ze sinn? Vu wéini u schwätzt ee vun enger Social-Media-Sucht? An ass ee sech och bewosst wéi vill Zäit am Dag een domadder verbréngt?

Den Dr. Andreas König ass Psychiater a beschäftegt sech scho länger mam Thema Internet a wat fir Auswierkungen et op de Mënsch a seng Psyche kann hunn. D’intensiivt Benotze vun de soziale Medie kann dobäi eng gréisser Roll spillen. Am schlëmmste Fall kéint et zu enger Depressioun féieren. Mir hu mam Expert geschwat an den Test op der Strooss mat de Leit gemaach.