© AFP/Archives

Programmer, déi an dëser 8K ultra-héijer Definitioun opgeholl goufen, missten am Dezember am Japan op der Tëlee lafen. Den Apparat ass da prett, fir esou Biller ze empfänken an nees ze reproduzéieren.



Een Ecran mam 8K-Standard huet 33 Millioune Pixelen, dat ass 16 Mol méi, wéi HD. Dës Opléisung gëtt schonn zanter Jore vun der ëffentlecher japanescher Chaîne NHK entwéckelt, déi mat japaneschen Experten an der Elektronik schafft, fir all d'Equipementer ze entwerfe fir d'Dréiaarbechten, d'Traitement an d'Diffusioun vun esou Biller ze erméiglechen. Esou eng Qualitéit gouf et bis elo nach ni.



Sharp wäert am Ufank 3 Gréisste proposéieren, vu 60, 70 an 80 Zoll fir e Präis tëscht 750.000 bis 2 Millioune Yen, dat si ronn 5.800 an 15.400 Euro. Dës nei japanesch Revolutioun an der Technologie gouf vun Land selwer extrem ënnerstëtzt fir déi olympesch Spiller vun Tokyo an 2 Joer, nodeems se 1964 eng éischt riseg Innovatioun mat der Faarf, och am Kader vun den olympesche Spiller, fäerdegbruecht haten.



Esou Bildschiermer, déi mat enger 8K-Technologie equipéiert waren, goufe schonn am professionelle Beräich vermaart, allerdéngs ouni Méiglechkeet, fir Televisiounschaînen ze empfänken. Vum Dezember u wäerte japanesch Medien 4K an 8K Programmer iwwer Satellit diffuséieren, als Virbereedung an Test virun de Spiller zu Tokyo.



Sharp hofft esou nees schwaarz Zuelen ze schreiwen, nodeems se eng ganz schwéier finanziell Phase erlieft hunn, ier se vum taiwanesche Ris Hon Hai (och Foxconn genannt) opkaf a rekapitaliséiert goufen.