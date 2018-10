© afp

Dem Sundar Pichai seng Wierder representéieren eng grouss Freed fir jonk chinesesch Internet-User, déi net wierklech Fan vun der chinesescher zenséierter Sichmaschinn Baidu sinn.Eng Missioun, déi de Numm "Dragonfly" krut, wat esouvill heescht, wéi Libell. Google huet un eng ugepasste Versioun geschafft, déi d'chinesescht Gesetz respektéiert. Zanter Joren hat d'Firma de Projet verstoppt a virun allem refuséiert, d'Existenz vun dëser Operatioun ze bestätegen. Elo ass esouwäit, "Dragonfly" wäert geschwënn déi aner Säit vun der chinesescher Mauer fléie kënnen.Déi jonk Chinese kënne sech iwwer dës Neiegkeet esouvill freeën, wéi se wëllen, d'Sichmaschinn vu Google a China wäert awer och weider zenséiert bleiwen.Ee chineseschen Expert fäert, dass Google ze vill grouss Ännerungen ënnerhuele muss, fir zréckzekommen. Wann déi amerikanesch Sichmaschinn d'Konditioune vun der chinesescher Regierung akzeptéiert, gëtt et eng "steriliséiert Versioun" vu Google, ongeféier dat Nämmlecht, wéi déi chinesesch Sichmaschinn, déi schonn am Land funktionéiert. D'Leit wëlle keen zweete Baidu, wat dat chinesescht Vollek wëll, ass eng normal Versioun vu Google. D'Enttäuschung kéint also bei den User grouss sinn.An de Negociatioune ginn zwee wichteg Punkten diskutéiert: Google muss de System vu Sanktiounen a vun der Zensur vum chinesesche Staat unhuelen. De Serveur muss och physesch op chineseschem Buedem installéiert ginn, also och ënner der Kontroll vum Staat, esou den Expert an engem Interview.Den amerikanesche Ris, deem seng Büroen zu Peking ni komplett zougemaach goufen, ass am Gaange ganz seriö iwwer dëse Comeback nozedenken. Och wann d'Kritik vun de Mënscherechtsorganisatioune grouss wier, am Fall vun engem chinesesche Google, well da wier déi amerikanesch Firma Kompliz an der Zensur, déi de Staat a China ausüübt.