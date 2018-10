Am Kader vun der Woch vun der Cybersécherheet, gouf et an der RTL-City e Seminaire fir d'Sensibiliséierung vum alldeegleche Problem.

Wee sech virun Cyberattacken am Internet besser schütze wëll, muss d’Aarbecht vun den Hacker genau kennen. An deem Kontext hu virun kuerzem IT-Experten an der RTL-City um Kierchbierg eng Live-Hacking Demonstratiounen duerchgefouert, fir een Deel vum Personal vun RTL Group ze weisen, ewéi séier an einfach Hacker un Donnéeë vun de Leit kommen. Mat där Demonstratioun wollten d’Experten d’Leit vun RTL Group nach besser sensibiliséieren.

Iwwer 360.000 Cyberattacke ginn all Dag weltwäit vun IT-Experten registréiert. D’Cybermenace géifen den Ament explodéieren, soen IT-Experten. Deemno klemmt d’Gefor vun Attacken och hei am Land. Dat weist virun allem, ewéi aktiv Cyberkrimineller sinn, wéi séier se nei schiedlech Softwaren a Publicitéiten entwéckelen a verbreeden. Dobäi hëlleft just eng gutt Protektioun a Sensibiliséierung.





Am Kader vun där Live-Hacking Demonstratioun kruten een Deel vum Personal vun RTL Group zum Beispill gewisen, ewéi Hacker gefälschten Websäiten oder E-Mailen benotzen, fir un perséinlech Donnéeën ze kommen, respektiv ewéi se Passwierder knacken. Mat där Demonstratioun wollten d’IT-Experten eben d’Leit nach besser sensibiliséieren. Organiséiert gouf dat ganzt am Kontext vun der Woch vun der Cybersécherheet. Besonnesch fir Entreprise si Cyberattacke kritesch, heescht et vun den Experten.

Russland steet dacks an der Kritik als Acteur vun Cyberattacken op westlech Regierungen. Et wier dann och deen aggressivsten Acteur, esou den Direkter vum amerikaneschen Geheimdéngscht virun kuerzem. China, Iran an Nordkorea wiere weider schlëmm Ugräifer, esou den Dan Coates weider. Zum Beispill soll den russeschen Militärgeheimdéngscht ënnert anerem hannert den Attacken op de Bundestag stoen.

Däitschland, Holland, Groussbritannien a vill weider Länner, hunn Russland an de leschte Jore wéinst massive Cyberattacken accuséiert. Dowéinst reagéiert d’EU a wëll an d'Zukunft nei Ofwier-an Sanktiounsméiglechkeete schafen. D’EU soll deemno zu enger Cyber-Festung ginn.