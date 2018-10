© TeroVesalainen

© google

Dës Funktioun ass vun elo un op Google Maps an den iOS an Android Versiounen installéiert, et kann een also vun dësem neie System direkt profitéieren.Ganz nei ass d'Iddi allerdéngs net, vu dass d'Deele vun der Rees schonn op Waze disponibel war. Den Internet-Ris vu Mountain View huet et e Freideg um offizielle Blog vun der Firma ugekënnegt. Déi Responsabel verspriechen eng ganz einfach Manipulatioun, fir dës nei Optioun ze aktivéieren.Soubal een d'Zil vum Trajet op der App fonnt huet, kann een de Menü ënnen opmaachen an do d'Optioun "Progressioun deelen" wielen an umaachen. Soubal dat gemaach ass, geet eng nei Fënster op, déi verschidde Manéieren uweist, fir d'Informatiounen ze deelen. De Link kann een iwwer SMS oder Email verschécken. Wann een dës Méiglechkeet iwwer WhatsApp oder Facebook Messenger benotzt, kann een dat direkt ouni Problem mat enger Grupp vu Leit deelen.Déi Persoun (oder Persounen) mat där een de Wee deelt, gesäit dann, wou ee grad drun ass, awer och eng estiméiert Auerzäit (ETA = estimated time of arrival) vun der Arrivée. Esou kënnen d'Famill oder d'Kollegen de Wee op Google Maps live op eng ganz agreabel Manéier suivéieren.D'Deelen hält automatesch op, wann een do ukomm ass, wou d'Zil an der App gesat gouf. Et kann een natierlech d'Verfolgung egal wéini manuell ausmaachen. Mat dëser Funktioun géife se d'Sécherheet vun den User stäerken, fir ze evitéieren, dass beim Fueren SMSe geschéckt ginn, wa se zum Beispill an e Stau geroden.Et ass awer net gewosst, ob dës nei Funktioun vu Google Maps och bei Android Auto a CarPlay virgesi goufen.