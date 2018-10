Opgepasst also, wann een dru gewinnt ass, Dateien iwwer VLC ze streamen. Sécherheetsfuerscher vun der Firma Cisco Talos hu viru Kuerzem e Bug mam Numm "Live555" an enger Datebank entdeckt, déi vun der Software benotzt gëtt.Den Zweck vun dëser Datebank ass, déi Verbindungen ze verwalten, déi um RTSP (Real Time Streaming Protocol) baséieren. Duerch eng Lück an dëser Sammlung vun Donnéeë kann een, mat enger einfacher Manipulatioun, d'Kontroll vun der Maschinn iwwerhuelen. Dofir huet ee just missen eng béisaarteg Datei op de cibléierte Computer schécken. Eng ganz onkomplizéiert Manéier, fir iwwer Distanz eng Software an hannendrun e Computer an esouguer e Reseau pilotéieren ze kënnen ...De Problem gouf vu Live Networks, dem Manager vun dëser Datebank, zanter dem 17. Oktober gefléckt. Dofir huet Cisco Talos Detailer vun der Lück ëffentlech gemaach. Et ass allerdéngs nach net sécher, ob d'Léisung och bäi VLC ukomm ass. De leschten Update vun der gratis Software gouf den 31. August 2018 gemaach, bis elo gouf et nach keng Confirmatioun vun enger Ännerung am Programm selwer.Dofir recommandéieren Experten, dass een, wann een zum Beispill VLC op der Aarbecht benotzt, bis op Weideres keng Dateien iwwer Streaming kuckt oder lauschtert (Radio, Filmer, Podcast, asw). Iwwregens ass dës Librairie och bäi MPlayer, enger änlecher Software, integréiert.