Zanter ugangs Oktober ass d’Applikatioun GouvAlerte vum vum Centre des technologies et de l’information de l’etat am Appstore vun Apple ze fannen.

D’Applikatioun soll et de Rettungsdéngschter an der Regierung am Fall vun enger Kris méi einfach maachen, mat der Bevëlkerung ze kommunizéieren. E Groussdeel vun de Leit am Land huet nämlech e Smartphone a kann iwwert deen erreecht ginn.

Awer net just Krisekommunikatioun vum "Haut commissariat à la protection nationale" leeft iwwert dës Applikatioun. Och de Corps grand-ducal d'incendie et de secours krut zwou nei Méiglechkeeten iwwert d’Applikatioun GouvAlerte, fir mat der Bevëlkerung ze kommunizéieren.

Aktuell ass et esou, wann een d’Rettungsdéngschter iwwert d’Nummer 112 urifft, dass déi net ëmmer genau wëssen, wou ee sech befënnt. Well beim 112 gesäit ee just d’GSM-Antenn iwwert déi den Appell erakënnt. Dat kann awer heiansdo e Perimeter vun e puer Quadratkilometer sinn. Dat mécht et da schwéier, d’Leit ze lokaliséieren, wann déi net genau wëssen, wou se sinn.

D’App vum CTIE huet d’Méiglechkeet den 112 iwwer d'App unzeruffen an da ginn och direkt déi genau GPS-Koordinate matgeschéckt.

Déi ginn da bei engem Alarm automatesch un d’Pompjeeën iwwermëttelt an déi kennen esou op e puer Meter genau d’Persoun fannen. Et gewënnt een esou wichteg Minutten. Ouni Applikatioun war et ganz schwéier, déi Leit ze fannen.

Weider ass et méiglech, mat der Applikatioun an engem ganz genaue Perimeter, deen definéiert ka ginn, d’Leit iwwert d’App ze warnen. Wann zum Beispill e gréissert Feier ass an am Ëmkrees ronderëm d’Feier soll een d'Dieren an d’Fënsteren zouhalen.

Alles dat si Méiglechkeeten, déi ee virun der App just iwwert déi klassesch Medien hat. Déi sinn awer dacks net esou reaktiv, ewéi se missten am Laf vun der Interventioun sinn.