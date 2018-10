Grouss Firmen, déi all Dag etlech CVe geschéckt kréien, kënne net méi mam Klasséieren a mam Analyséiere vun den Dokumenter nokommen. Dofir ginn aner Léisunge fonnt, fir d'Aarbecht méi einfach ze maachen an eng méi déif Kontroll vun der Authentizitéit vun den Detailer ze erméiglechen.D'CVe ginn alleguer sortéiert an de Contenu gëtt ënnersicht. D'Maschinn kann zum Beispill gewësse Stäerkte vun engem Profil duerch Experienzen, Stagen oder fréier Jobben erkennen. Hei gëtt den Text vum CV duerchsicht an et fënnt een, dass eng Persoun, déi an der Vente geschafft huet, vläicht gutt am Negociéieren ass. De Roboter kann och alles erëmfannen, wat vum Kandidat um Netz publizéiert gouf. Sozial Reseaue sinn eng immens Quell, fir un Informatiounen ze kommen an erauszefannen, ob déi Persoun wierklech esou ass, wéi se dat am CV geschriwwen huet.Dorëmmer këmmert sech déi kënschtlech Intelligenz, déi och verschidden Donnéeën iwwerpréiwe kann, zum Beispill, ob een op där Uni tatsächlech ageschriwwe war, oder ob ee wierklech dee Cours suivéiert huet, oder net. Dacks gi falsch Informatiounen erfaasst, fir den CV méi schéin ze maachen, wat hei direkt vum Roboter erkannt ka ginn.Eng méi positiv Säit vun der kënschtlecher Intelligenz am Beräich vun den Human Ressources ass, dass d'Maschinn absolut neutral ass. Hei gëtt keen Ënnerscheed tëscht Hautfaarf, Mann oder Fra, kleng oder grouss, handicapéiert oder net gemaach. Allerdéngs huet dës Ausso och hir Grenzen, well eng kënschtlech Intelligenz vum Mënsch "gefiddert" gëtt, fir ze léieren, a wa se déi "falsch" Donnéeë kritt, mécht se hir Aarbecht och net méi, wéi se soll. E Fall vun esou engem Problem gouf et viru kuerzem bäi Amazon, déi hir Roboter ganz einfach ausgeschalt hunn, well se däitlech Fraen diskriminéiert hunn.Hei ginn d'Algorithmen nees vum Mënsch ugepasst, fir dass d'Maschinn nees ee méi diversifizéierte Choix trëft an nees normal schaffe kann. Eng kënschtlech Intelligenz ass also eng praktesch Hëllef, fir Informatioune virum Rekrutement ze iwwerpréiwen. Heiansdo gëtt esou den éischten Interview iwwer Video-Chat mam Roboter organiséiert. Deen erkennt un der Stëmm an un de Wierder, déi benotzt ginn, wéi e Profil déi aner Säit vum Ecran sëtzt. Mä et hofft een natierlech, dass de Mënsch am Mëttelpunkt vun den Human Ressources bleiwe wäert, op deenen zwou Säiten.