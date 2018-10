© afp

© afp

Déi franséisch Regierung plangt déi traditionell Barrièren op den Autobunnen duerch automatesch Scanneren z'ersetzen, esou wéi dat schonn de Fall an Däitschland oder an der Belsch fir Camionen ass, a Portugal och fir Autoen.D'Nummereschëld gëtt beim Fuere gelies a gespäichert. Vinci an Sanef, zwou Firmen déi franséisch Autobunne bedreiwen, wëllen nächst Joer mat den Tester ufänken.Hei vir an der Moselle gëtt op der Héicht vu Boulay op der A4 tëscht Metz a Stroossbuerg esou e System installéiert. Fir Leit, déi den Télépéage hunn, ännert näischt. Déi Aner kréien d'Rechnung entweder heemgeschéckt oder et kann ee se mam Smartphone bezuelen. Eng ganz praktesch Léisung déi mat enger App wäert funktionéieren, an där ee säi Nummereschëld späichere kann, an zum Beispill mat enger Kreditkaart oder enger Kontosnummer verbënnt, fir an Zukunft automatesch bezuelen ze kënnen. Eng RFID (radio frequency identification) Kaart kann och als Alternativ zum Télépéage-Badge kaf ginn, awer dee Moment nëmmen fir dëse Peage an der Moselle.De grousse Virdeel vum neie System ass de Verkéier méi fléissend ze maachen. An der Vakanz erënnert sech all Mënsch un de risege Stau virun der Barrière, wann all Mënsch manuell bezuele muss. Op der A13 an op der A14 tëscht Paräis a Caen sinn et ronn 200 Kilometer a 5 verschidde Barrièren. Wann hei alles automatesch wier, géifen d'Automobilisten 2 Millioune Stonne pro Joer gewannen. Dat ass déi Zäit, déi hei am Duerchschnëtt verluer geet.Dozou kommen och 10 Millioune Litere Bensin oder Diesel, déi hei kéinte gespuert ginn, eleng duerch de Fait, dass een net méi 5 Mol stoe bleiwen an nees ufuere soll. Eng wichteg Reduktioun vum CO2-Austouss wier duerch dëser neier Léisung och méiglech.