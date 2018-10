© afp

Deemno géingen 23 Prozent vun den Däitsche léiwer kal duschen a liewen, ewéi op Internet verzichten. Bei den 18 bis 29 Joer alen huet esouguer all Drëtten dës Äntwert ginn, dat si 34 Prozent.Den héchste Stellewäert genéisst d'Heizung zu Schleswig-Holstein. Hei géing nëmmen all Fënneften den Internet der Heizung virzéien. Fir dës Ëmfro goufen am Hierscht eng 4.000 Leit online gefrot.Am Allgemenge schéngen d'Leit sech net wierklech vill, fir hir Heizung ze intresséieren. All Zweeten huet uginn, dass him net wierklech bewosst ass, wéi vill hie fir Heizung a waarmt Waasser bezilt, dat obwuel 78% vun de Leit uginn hunn, dass Niewekäschte beim Kaf vun enger Immobilie wichteg wieren.Och ënnerschätzen 93% vun de Leit d'Wichtegkeet vun Heizung a waarme Waasser, well dëst dräi Véierel vun der Energieversuergung vun engem Haushalt ausmécht. De Stroum mécht nëmmen ee Véierel aus, esou Eon.