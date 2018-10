© afp

Virun e puer Deeg huet d'New York Times eng Enquête publizéiert, an där ze fannen ass, dass den Trump dacks vu China oder Russland spionéiert gëtt, wann hien mat sengen iPhonen urifft. Der Zeitung no hätt den US-President 3 Apparater zur Verfügung. 2 offiziell Smartphonen, déi vun der NSA verstäerkt goufen, ee fir seng alldeeglech Twitter-Aktivitéit an deen Anere fir offiziell Telefonsgespréicher.Een 3. iPhone wier och am Besëtz vum President, deen nëmme fir perséinlech Zwecker reservéiert wier an dohier och guer net geséchert. Eng chinesesch Pressespriecherin vun der Regierung huet all Spionéier-Operatioun an Amerika ofgestridden an dës Enquête als "fake News" bezeechent.Doriwwer eraus huet si betount, dass wann den Trump Problemer mat sengem iPhone hätt, kéint hie sech och ee Smartphone vun der chinesescher Mark Huawei kafen. Eng batter an ironesch Bemierkung, nodeems de chineseschen Handyproduzent um amerikanesche Kontinent wéinst Sécherheetsmesuren quasi verbueden ass. Eng Decisioun, déi fir d'Chinesen nach ëmmer schwéier ze verdauen ass.Den Donald Trump huet och net wëlles seng Gewunnechten ze änneren. No der Publikatioun vun der New York Times huet hien eng ganz kloer Reaktioun op Twitter publizéiert: "Ech benotzen nëmmen Apparater vun der Regierung an ech hunn een "normale" Smartphone, deen ech nëmme ganz seele benotzen", huet hien an engem éischten Tweet erkläert. "Ech benotze seele mäin Netz-Apparat, a wann ech dat maachen, ass et geneemegt", huet et an engem weideren Tweet geheescht.