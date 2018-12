© afp

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018

Am Moment gëtt et zu Lëtzebuerg nëmmen eng Statioun, déi mat de sougenannten "Superchargeuren" equipéiert ass. Net wäit vu Lëtzebuerg ewech fënnt een och den Tesla Store zu Arel, direkt beim neien Hotel nieft der Autobunn. An der direkter Ëmgéigend vun eisem Land fënnt een nach esou eng Statioun zu Metz.Déi Plazen, déi geschwë sollen opgoen, sinn zu Freyming-Merlebach an zu Wittlich an Däitschland. Och wa fir Lëtzebuerg keng genee zukünfteg Zuele virleien, soll ganz Europa mat engem Reseau vu Chargeuren fir 2019 equipéiert ginn, esou den Elon Musk, deen dat op Twitter kuerz no Chrëschtdag annoncéiert huet, nodeems een Internet-User hie gefrot huet.Hie versprécht also eng komplett Ofdeckung vum europäeschen Territoire, déi vun Irland bis op Kiew geet, duerch Norwegen erop bis an d'Tierkei erof. Hei gi keng Zuele genannt, mä an enger fréierer Ausso hat hien vun enger Verduebelung vun de Statioune geschwat, wéi de Magasinn The Verge dat och bestätegt huet. Hei fënnt een, dass am Moment 11.853 aktiv Bornen installéiert sinn.Eng gutt Noriicht also fir déi Leit, déi mat engem Tesla fueren, déi éischt Liwwerunge vum neie Model 3 missten am éischte Semester 2019 ufänken.