Wisou een hei och vun der Gebuert vum Silicon Valley schwätzt, erkläert d'Sarah Bellissent.Hewlett-Packard ass eng US-amerikanesch Elektronik- an Informatiksfirma, déi virun allem fir hir Printeren, Computeren a Serveren bekannt ass an déi hiren Ursprong am Silicon Valley huet.Den 1. Januar 1939 hunn de William Hewlett an den David Packard hir Entreprise mat nëmme 538 Dollar an enger Garage zu Palo Alto gegrënnt. Op d'Firma Hewlett-Packard oder Packard-Hewlett sollt heeschen, hunn d'Grënner dem Zoufall iwwerlooss: se hunn nämlech eng Mënz geworf an de William huet gewonnen.Deen éischte Produit, dee verëffentlecht gouf, war en Tounfrequenzegenerator, deen zimlech beléift war. De Walt Disney war ee vun den éischte Clientë vun HP an huet fir säin Zeechentrickfilm "Fantasia" direkt 8 Generatore kaaft.De Silicon Valley gëllt haut als wichtegen Industriezentrum a situéiert sech a Kalifornien, an der Géigend vu San Francisco. Hei fënnt ee mëttlerweil déi gréissten IT-Entreprisen, déi et op der Welt gëtt: dorënner Apple, Facebook an Ebay.1939 war Hewlett-Packard eng vun den éischten Entreprisen am Silicon Valley, déi am Beräich vun der Informatik esou vill Erfolleg haten. Eréischt mat der Zäit sinn nei Firmen nokomm an HP huet aner Entreprisen opkaaft a Fusiounen ënnerschriwwen, fir nach méi grouss ze ginn an eng wirtschaftlech Roll ze spillen.Am November 2015 ass d'Zäit vu Hewlett-Packard dann op en Enn gaangen. D'Firma gouf gespléckt an an HP Inc. ëmbenannt.Et si mëttlerweil also schonn 80 Joer hier, dass déi éischt Technologië sech entwéckelt hunn, et kann een awer weiderhi gespaant bleiwen, wéi et an den nächste Joren um Marché weidergeet.