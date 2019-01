Eppes, wat villäicht och deen een oder aneren ënnert dem Beemche leien hat. Op alle Fall goufen et scho genuch hëtzeg Diskussiounen iwwert déi sougenannten „aéronefs sans équipage à bord“. Elo huet d'Direction de l'aviation civile eng nei Reglementatioun erausginn, déi de Gebrauch vun dësen Apparater besser reegele soll.

Reglementatioun Dronen / Reportage Jérémy Ney



Fir deen ee si se eng Spillerei, fir deen anere gehéiere se zu der alldeeglecher Aarbecht. Drone sinn och bei eis um Marché schonn eng Zäitchen am Ëmlaf. Ma elo gëtt kloer gesot, wat beim Benotze vun de klengen Apparater erlaabt ass a wat net.

Ugefaange mam rechtleche Kader: all Besëtzer vu sou enger Maschinn muss eng offiziell unerkannten Autorisatioun hunn an dës och ëmmer bei sech droen. Zu all Ament kann dës vun engem Corps municipal oder der Police kontrolléiert ginn. Da muss och all Vol duerch eng speziell Assurance couvréiert ginn.

Wat d'Zone de vol ugeet, sou ginn et och hei kloer Restriktiounen. Start a Landung mussen an enger ofgesécherter Zon vu 5x5m gemaach ginn. Déi komplett Fluch-Zon muss vum Pilot definéiert ginn an d'Dron esou programméiert sinn, datt se dës Zon net verloosse kann. Och dierf net iwwer Leit, Déieren, Autobunnen, Stroossen, Schinnen oder Gefierer geflu ginn.

Et ginn dann awer och spezifesch Plazen am Land, wou d'Utilisatioun vun dësen Apparater komplett verbueden ass. Dat gëllt fir de ganze Beräich ronderëm de Findel awer och all Aerodromer an Helikopter Statiounen. Dowéinst dierf een zum Beispill net iwwert der Stad, Esch, Ettelbréck, Wolz oder Useldeng mat enger Dron fléien.

Eng Dron dierf net méi héich wéi 50 Meter iwwert dem Buedem respektiv 20 Meter iwwert deem héchsten Obstakel am Ëmkrees vun 120 Meter fléien. Et dierf och just tëscht Sonnenop- a Sonnenënnergang geflu ginn a nëmmen dann, wa keng Wolleken um Himmel sinn. De Pilot muss permanent visuelle Kontakt mat der Dron hunn oder dës a spezifesche Fäll vun engem Observateur iwwerwaache loossen. D'Gesetz gesäit ausserdeem vir, datt een eng Dron direkt zréck op de Buedem huele muss, wann e gesteiert Gefier wéi e Fliger, Helikopter oder e Ballon an der Géigend ass.

All weider Informatiounen zu dësem Sujet fënnt een um Site vun der Direction de l'aviation civile, dac.public.lu.