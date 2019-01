D'Aktie vum amerikanesche Konzern ass e Méindeg ëm 3,44% geklommen. De Wäert un der Bourse ass domat op 797 Milliarden Dollar an d'Luucht gaangen. Amazon huet domat de Spëtzereider bis elo, Microsoft, ofgeléist.



Den amerikaneschen Softwarekonzern hat den Titel vum héchst-kotéiertste Betrib eréischt Enn November vun Apple iwwerholl. Den Technologiekonzern Apple kënnt am aktuelle Ranking nach just op déi véiert Plaz.



1) Amazon - 779 Milliarden Dollar

2) Microsoft - 783 Milliarden Dollar

3) Alphabet/Google - 748 Milliarden Dollar

4) Apple - 702 Milliarden Dollar