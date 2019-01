© afp

Nodeems den amerikaneschen Technologie-Ris eng historesch Warnung vu sengem Ëmsaz publizéiert huet, ginn déi Responsabel vun Apple staark kritiséiert. Et schéngt awer net déi Firma ze sinn, déi am leschten Trimester am Meeschte gelidden huet.Um CES zu Las Vegas hu Samsung an LG natierlech fonkelnei Produite virgestallt, an awer och ganz schlecht Resultater fir dat lescht Trimester 2018 annoncéiert. Hir Verloschter si méi schlëmm wéi déi vun Apple, an den Ufank vun 2019 gëtt mat ganz vill Virsiicht erwaart.

Eng amerikanesch Katastroph, déi net méi sou katastrophal ass

© afp

Fir dat lescht Trimester 2018 misst den Ëmsaz vu Samsung ëm déi 52,5 Milliarden Dollar leien, wat vill manner wéi déi erwaarten 58,8 Milliarden Dollar duerstellt. Op e Joer gekuckt ass et eng Chute vun 11%. Bei Apple gouf eng Baisse vu 5% festgestallt, am Verglach mat deem wat d'Kalifornier am leschten Trimester erreeche sollten, ronn 84 Milliarden Dollar.Bei LG gesäit et net besser aus: den Ëmsaz vu 14 Milliarden Dollar huet eng Baisse vu 7% erlieft, op e Joer gekuckt. De Profit vun der Firma ass ëm 80% gefall. Virun engem Joer gouf et eng Marge vun 344,3 Milliounen Dollar, fir 2018 läit se bäi 67 Milliounen. Eng ganz staark Perte.Samsung huet erkläert, dass d'Demande vu Komponenten een Deel vun der Schold duerstellt. Virun allem an der Divisioun vun der Memoire sinn d'Zuelen drastesch zréckgaangen. D'Nummer 1 op der Welt gëtt och eng ganz staark Konkurrenz zou, ouni d'Chinese vun Huawei direkt ze nennen.Mat 3% vum Marché ass de Smartphone net onbedéngt déi éischt Ursaach fir déi schlecht Zuele vun LG. Déi südkoreanesch Firma huet bis elo keng konkret Zuele genannt, Experten schwätze vu Problemer um Niveau vun den Televisiounen.Apple schwätzt vun enger internationaler Wirtschaft, déi méi lues dréint, e komplizéierte chinesesche Marché mam Problem tëscht den USA a China oder och nach de Fait, dass Leit hiren iPhone einfach méi laang halen.