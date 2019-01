Lëtzebuergesch léiere mat Applikatiounen (11.01.2019) D’Lëtzebuerger Sprooch léiere mat Hëllef vun enger Smartphone-App, dorobber setze ëmmer méi Leit hei am Land. Mir hu 3 Applikatioune méi am Detail gekuckt.

Et ass nämlech eng beléiften Alternativ am Verglach zu Sproochecoursen. Ma wéi eng App déi Richteg ass, hänkt awer virun allem dovunner of, wéi ee gäre léiert. Een Deel vun de Leit léiere visuell mat Biller a Videoen, anerer musse Wierder lauschteren a se noschwätzen. Mir hunn eis 3 Sprooch-Applikatiounen méi am Detail ugekuckt.

Mat der App Aurelux kënnen d’Leit op einfach a praktesch Manéier Lëtzebuergesch léieren. Ënnert anerem kritt een Theorie erkläert an et kann een Exercicer maachen. Donieft, héiert een ewéi Wierder ausgeschwat ginn an et kann ee se nosoen. Entwéckelt gouf se zejoert am Februar vum Aurélie Wagener an dem Julien Kessels. Pro Dag gëtt d’Applikatioun vu 400 Leit genotzt. D’App ass gratis, ma fir de Gros vun de Modulle muss een awer bezuelen.



Lëtzebuergesche Vokabulär léieren, andeems ee Wierder Biller zouuerdent, dat kann ee mat Hëllef vun der App Bataklang maachen. Developpéiert gouf se vun der Sociéteit La Sauce, déi vum Béatrice Warichet geréiert gëtt. Et ass eng spilleresch an intuitiv App. Bis ewell gouf se eng 20.000 Mol erofgelueden. D’App ass gratis, ma och hei muss ee fir verschidde Modulle bezuelen.





Manner fir ze léieren, ma fir d’Lëtzebuerger Sprooch an hir Dialekter mat Toun-Opnahmen ze dokumentéieren an d’Recherche virunzebréngen, gëtt et d’Schnëssen-App, déi vun der Uni Lëtzebuerg kreéiert gouf. D’Schnëssen-App gëtt den Ament vun ronn 1.000 Leit genotzt a bis ewell eng 2.500 Mol erofgelueden.





Mat deene verschiddenen Appe kann een deemno Lëtzebuergesch egal wou a wéini e wëll léieren.