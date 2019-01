© RTL Télé Lëtzebuerg

D'CES ass an deem Beräich dee gréisste Salon vun der Welt mat 1.000 Exposanten, ëm déi 200.000 Visiteuren, wou een déi neisten geckeg Trends an Iddie presentéiert kritt. Lëtzebuerg ass mat 16 Start-Uppen vertrueden. Zum Beispill mat dëser 3-D-Kabinn, wou ee sech selwer als Figur nomaache kann oder dësen digitale Biller, wou den Zauberer David Goldrake, deen op der Plaz war, begeeschtert dervun assDe Grand-Duché huet ee Stand vun 100 Metercarré, een Investissement vun 100.000 Euro, wou jonk Start-Uppen d'Méiglechkeet kréien, sech de groussen aus dem Business wéi Amazon a Facebook ze presentéieren, eventuell Kontakter ze knäppen a sech um neiste Stand ze halen vun der technologescher Entwécklung, dat mat der Ënnerstëtzung vun der Chambre de Commerce an Zesummenaarbecht mat der Consultingagence Luxfactory.