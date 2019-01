© geoportail

Wann eng Persoun een Extrait aus dem Kadaster oder een topographescht Dokument braucht, gëlle vun elo un déi zwou Versiounen: op Pabeier awer och an enger digitaler Form.Déi digital Extraite si gratis a ginn iwwer Email un d'Demandeure verschéckt. An deem Fall kënnen déi Demanden och geprint ginn. Déi digital Versioun huet also genee de nämmlechte Stellewäert, wéi de Pabeier mam Stempel vun der Administratioun.Extraiten aus dem Kadaster a Moossungen kënnen iwwer d'Säit https://extraits.geoportail.lu bestallt ginn. Hei gëtt d'Vereinfachung vun den administrative Prozeduren applizéiert. Eng aktiv Promotioun fir déi nei digital Administratioun.Esou wéi d'Regierung dat och verlaangt huet, gi verschidde Prozeduren nach méi einfach. Wann d'Generatioun vun den Dokumenter mat Froen vun ëffentlechen Institutiounen wéi Ministèren, Administratiounen oder Gemengen kompatibel ass, kënnen déi ëffentlech Responsabel d'Konformitéit vun der Informatioun selwer iwwerpréiwen. Dat geschitt mat Hëllef vun der Datebank, déi vun der Administratioun vum Kadaster an der Topographie zur Verfügung gestallt gouf.Esou muss den Demandeur dat net méi selwer maachen, nom Prinzip vum "once only".