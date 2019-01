De richtege Spaass kënnt hei, geneesou wéi bei den Delfinen, wa se an d'Luucht sprangen, wann d'Maschinn Spréng fäerdegbréngt, déi de "Passagéier" bis zu 6 Meter héich schéisst.D'Vitess spillt hei eng enorm Roll, fir wëll Pirouetten ze proposéieren, esou kann de Seabreacher Vitesse bis zu 40km/h ënner Waasser a bal 100km/h un der Uewerfläch erreechen.E Motor vu ronn 300 Päerd suergt fir eng staark Leeschtung ouni Kompromëss, an egal wéi séier d'Maschinn ënnerwee ass, déi Responsabel verspriechen, dass se ëmmer mam Kapp no uewen nees lant, nom Prinzip vun engem Reef. Dës kleng Spillsaach ka souwuel am Salzwaasser wéi och a Flëss oder Séie benotzt ginn.Fir de Seabreacher ze kontrolléieren, ass et wéi an engem klengen akrobatesche Fliger. Mam Verkaf vun der Maschinn ginn och e puer Stonne Formatioun matoffréiert. Eng extra Lizenz brauch een heifir net, et geet schonn duer, wann den Apparat als normaalt klengt Boot ugemellt ass.De Cockpit bleift ëmmer dréchen, ausser et wëll ee méi staark Sensatiounen erliewen an et seegelt ee mat oppenem Deck ronderëm.Well alles hei eenzel ka personaliséiert ginn, bidden d'Produzente kee feste Präis un. Hei gëtt alles op Wonsch vum Client ënnerholl, fir dass d'Experienz esou eenzegaarteg wéi méiglech gëtt.