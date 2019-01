© afp

2018 huet den amerikaneschen National Institute for Occupational Safety and Health (Nationalen Institut fir Sécherheet a Gesondheet op der Aarbecht) Amazon op d'Lëscht vun de geféierlechste Firmen an den USA gesat. Zanter 2013 si 7 Persounen an den Hale vum räichste Mann vun der Welt gestuerwen. De Jeff Besos, Chef vun Amazon, wëll méi Roboteren als Léisung asetzen.Mëttlerweil muss de Mënsch sech der Maschinn upassen, fir net a Gefor ze geroden. D'lescht Joer waren 100.000 Roboteren an den Amazon-Entrepoten vun der ganzer Welt ënnerwee. Fir dat Ganzt ze steieren, ginn nach eng hallef Millioun mënschlech Employéeë bezuelt. Meeschtens klappt et ouni gréisser Problemer, heiansdo kënnt et zu méi komplizéierte Situatioun.Am Dezember zejoert war e Roboter an eng Këscht voller gëfteg Produite gerannt, 24 Leit hu missen an d'Klinik gefouert ginn.Fir esou Accidenter ze vermeiden, huet d'Robotics-Divisioun vun der Firma eng Jackett, entworf déi "Robotic Tech Vest" heescht. Déi gouf mat etleche Sensoren equipéiert, déi et de Roboteren erméiglechen, eng mënschlech Präsenz an der Ëmgéigend ze detektéieren, fir ze evitéieren, dass se anenee rennen. Am Moment an der Testphas, soll dës Jackett iwwerall agesat ginn, wou Roboteren a Mënschen zesummeschaffen.An engem Interview fir déi amerikanesch Säit TechCrunch sot e Responsabel vum Projet, dass d'Tester bis elo extrem positiv verlaf wieren, well bis elo eng Milliounen Aktivatiounen enregistréiert goufen. An anere Wieder sinn eng Millioun Kollisiounen evitéiert ginn.An 20 Joer sollen, dem World Economic Forum no, 47% vun den alldeeglechen Aarbechte vu Roboteren iwwerholl ginn.