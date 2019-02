Et gesäit een, dass d'Welt ëmmer méi inklusiv gëtt mat Biller vu Leit am Rollstull, engem Assistenzhond ... an Toleranz soll och vum Smartphone aus kommen: Lauter Variatioune vun der Koppel ginn dëst Joer an d'Sammlung vun den Emojie bäigesat. De Gaapsert-Smiley ass dee populäersten Newcomer, awer net nëmmen hien ass nei derbäi:



"2019 ginn déi verschidde Persounen, déi iwwerall op der Welt liewen, nach méi duergestallt. Verschidden Handicappen, verschidde Koppelen a lauter verschidde Leit, déi sech d'Hand ginn", esou de Consortium Unicode, d'Associatioun, déi sech ëm d'Validatioun vun den neien Emojie këmmert. Déi 230 nei Biller kommen am Laf vum Joer op all Smartphone an op d'sozial Reseauen.



Fra mat Fra, Fra mat Mann, Mann mat Mann, awer och Persounen ouni bestëmmte Genre an alle Faarwe sinn déi aner grouss Neiegkeet. 2015 krut d'Hautfaarf e wichtegen Update, 2016 goufe Frae méi duergestallt, e Joer méi spéit war et dunn un de verschiddene Geschlechter a sexuellen Orientéierungen, méi Plaz ze kréien. 2018 war d'Joer vun der Hoerfaarf, déi e frëschen Touch krut.



Dëst Joer koumen och ënnert anerem e Flamingo bäi, e Fëschotter, e Fauldéier, awer och Eisekuchen, en Hindu-Tempel an de Sari, dat Kleed, dat vu Fraen dacks a Südasien (virun allem an Indien an am Nepal) gedroe gëtt.



Déi rezent Aktualitéit schéngt och verschidden Decisiounen déi aner Säit vum Ozean beaflosst ze hunn, well eng Sécherheetsjacket (oder e Gilet?) dëst Joer am Package mat dran ass. Zwar net giel, awer no drun, wat natierlech ganz ville Leit - virun allem a Frankräich - opgefall ass.







Dans la liste des nouveaux émoji validés en 2019, on trouve... un gilet (presque) jaune ! https://t.co/rAI0fA62JH pic.twitter.com/NaFJZOhRx4 — Margaux Baralon (@MargauxBaralon) February 6, 2019