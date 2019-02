De kaliforneschen Technologie-Ris ass net frou a léisst et wëssen. Dës Woch goung eng Warnung un d'Entwéckler vun Appen eraus, esou de Site TechCrunch.

© afp

Déi Leit, déi Applikatioune fir den iPhone entwéckelen, sollen esou séier wéi méiglech ophalen, d'Aktivitéit vun de Useren ze spionéieren, ouni dass d'Leit Bescheed wëssen. Als Konsequenz kéint d'App ganz einfach vum Online-Buttek erofgeholl ginn.

Der spezialiséierter Säit no géifen nach verschidden Applikatiounen um Smartphone vill ze vill Detailer vun de Leit analyséieren a verschaffen. Zum Beispill ginn hei déi Online-Reesagence Expedia oder de Kleederbuttek Hollister zitéiert, déi keng Geneemegung vun de Usere verlaangen. Am Artikel fënnt een eraus, dass wichteg Informatioune gréisstendeels verschlësselt ginn, allerdéngs konnten Detailer wéi Nummere vu Päss oder Kreditkaarten erausgefiltert ginn.

Een informatesche Code, dee vun der spezialiséierter Firma Glassbox entwéckelt gouf, späichert all d'Aktivitéite vun den Useren, wa se eng App benotzen. Am Apple Store steet awer kloer an däitlech dass, wann Donnéeën op egal wéi eng Manéier gesammelt oder verschafft ginn, d'Leit doriwwer mussen informéiert ginn.

Wann dës Situatioun net sollt änneren, kéinten déi Appe vum Apple Store erofgeholl ginn, esou Apple an enger Nott un d'Entwéckler. D'Firma hëlt d'Privatsphär vun hiren Usere ganz eescht a kritiséiert dacks aner grouss technologesch Nimm wéi Facebook.

Lescht Woch hat Apple eng Aktioun vum soziale Reseau schaarf kritiséiert. Facebook hat Privatleit bezuelt, fir eng professionell App ze benotzen, déi d'Aktivitéit vun den Useren analyséiert. Dorënner waren och Mannerjäreger ze fannen. Dës Applikatioun sollt awer nëmmen intern bäi Facebook benotzt ginn, wat natierlech nees d'Reegele vun Apple komplett ignoréiert hat.