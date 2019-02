Alles geschitt automatesch an autonom. D'App baséiert op Qualitéit an net op Quantitéit, wéi dat bei den anere Systemer de Fall ass.

D'kënschtlech Intelligenz, déi den Numm "Juliet" krut, verlaangt als éischt e puer Äntwerten zu Basis-Froe wéi Lokalisatioun oder sexuell Orientéierung. Duerno gi gläich Profiller a Relatioun gesat, awer d'Juliet decidéiert fir wéi laang.

Een "Date" kann also 12 Stonnen, wéi och 12 Deeg oder 12 Joer daueren. Alles gëtt vun der Maschinn gesteiert. No all Treffe mussen d'Useren nees Froe beäntweren, fir dass d'App beim nächste Rendezvous eng nach besser Persoun fanne kann an zum Schluss, mat e bësse Chance, déi ultimativ perfekt Koppel zesummebruecht ka ginn.

Ee 24 Joer alen Entwéckler huet sech ganz fräi vun der Serie "Black Mirror" inspiréiert, fir op dës méi skurril Dating-Manéier ze kommen. De Julian Alexander huet an der Episod "Hang the DJ" déi Elementer fonnt, fir seng eegen App ze produzéieren. Déi kënschtlech Intelligenz kann esou d'Experienze vun de Useren analyséieren, fir herno ëmmer besser ze ginn.



Als Zil kann een hei net nëmme bei engem intressanten, heiansdo och liicht beängschtegenden Experiment matmaachen, mä wierklech seng "perfekt" besser Halschent fannen. Eng Perfektioun, déi vun engem Roboter gestëmmt gëtt.

Aner Appe weise lauter Persounen an et kann ee se entweder akzeptéieren oder ignoréieren a weidersichen. Et kann een awer och gläichzäiteg mat e puer Leit schwätzen. Hei ginn d'Decisiounen alleguer vun enger Maschinn geholl. D'Juliet ass awer do fir d'Mënsche frou ze maachen an hinne Gléck mam perfekte Partner ze bréngen.

D'App kritt ee mëttlerweil op 3 Kontinenter, elo bleift just ze hoffen, dass d'Juliet e passende Romeo fënnt.