5G-Technologie, d'Kommunikatioun vun der Zukunft (18.02.2019) Déi nächst Generatioun vu mobillen Netzwierker ass de 5G. Bis 2020 well Lëtzebuerg op di sougenannten 5G-Technologie wiesselen.

E méi performanten a méi séiere Réseau erméiglecht den Asaz vu ganz neien Technologien. Ufank 2020 sollen eng ganz Partie Pilotprojete lancéiert ginn, wou déi méi performant Mobil-Kommunikatioun zum Asaz kënnt , dat um Kierchbierg, zu Belval, op der CFL Multimodal zu Diddeleng an dem Automotive Campus zu Bissen.

Laut enger Etude vun Deloitte haten zu Lëtzebuerg 2017 91 Prozent vun den Awunner ee Smartphone. D’mobil Konnektivitéit ass allerdéngs net nëmme bei de Smartphonen ze gesinn, ma an Zäite vu 5G kënnen och Géigestänn matenee verbonne ginn, Stéchwuert ass hei ‘Internet of Things’. Dëst erméiglecht zum Beispill, datt autonom Gefierer ënnerenee kënne kommunizéieren an et esou méiglech gëtt, datt en Auto ouni Chauffer ka fueren.