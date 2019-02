Als Alternativ muss een héchstwahrscheinlech den "Pill button" no lénks drécken. De "Pill"-Knapp war ënner Android Pie lancéiert ginn an hat deemools den Multitask-Knapp ersat. Fir all d'Appen ze weisen, déi grad aktiv sinn, muss een deen no uewe réckelen.Wann dës Beweegung confirméiert gëtt, ass et de Schluss vun den 3 klassesche Knäpp bei Android. Eng logesch Entwécklung, wann ee bedenkt, dass d'Ecranen ëmmer méi grouss ginn a meeschtens keng Plaz méi fir physesch Knäppercher virgesinn.Apple war als éischten um Maart, deen esou eng Beweegung agefouert hat a säin "Home"-Knapp vum iPhone X verschwanne gelooss hat. Verschidden Android-Marken haten den Trend erkannt an ähnlech Léisunge proposéiert.D'Äntwert vu Google geet an déi gläich Richtung mat enger Basis-Beweegung direkt am Betribssystem dran. Eng Decisioun, déi am Kader vun der nächster I/0 Konferenz am Mee misst vu Google confirméiert ginn. E wichtegen an drastesche Choix mat enger logescher Erklärung.