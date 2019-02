Artikel 13: Upload-Filteren: Auteursrechter am Internet (25.02.2019) D'EU wëll d'Auteursrechter besser schützen, Kritiker fäerten awer, datt d'Fräiheeten am Internet doduerch ageschränkt ginn.

D'Videoplattform Youtube gouf 2005 gegrënnt. An de leschten 10 Joer huet sech a Saachen Auteursrechter villes gedoen, déi nei Medie stellen a Saache copyright ganz nei Erausfuerderungen duer. D'Europäesch Unioun wëll mat enger neier Richtlinn d'Auteure besser schützen, Kritiker fäerten en Aschnëtt an de fräien Internet. Virun allem een Artikel an dëser Richtlinn, den Artikel 13 suergt fir vill Kontrovers.

Fir Kritiker sinn dës Filteren en Aschnëtt an d'Fräiheet am Internet. Falls esou Filteren zur Norm ginn, kënne sech nëmmen Internet-Giganten dëst leeschten, nei Start-uppe géifen et quasi onméiglech gemaach kréien, de Monopol vun verschiddenen Entreprisen unzegräifen. Donieft kéint och Satire, Parodie oder déi sougenannte "Memes" um Internet verschwannen, well Filteren hei net kéinten ënnerscheeden.