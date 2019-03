My Mix : à côté des transports en commun, possibilité de choix d’autres modes de transport dont la marche à pied, le vélo et la voiture

Fir dat d'App awer den Ufuerderunge vun den Utilisateure entsprécht, soll se elo an 2 Méint am Reale getest ginn. Déi Persounen, déi d'App testen, hunn dann och en Impakt op de finale Produit.Sollten den Tester Buggen, Feeler oder awer Saachen, déi net gutt klappen, opfalen, kënnen d'Leit déi per Mail un de Verkéiersbond schécken an et gëtt dono gekuckt. Well et sech awer déi nächst 2 Méint ëm eng Testphase handelt, ass mat Feeler am Fonctionnement vun der App respektiv bei der Sichfunktioun ze rechnen.Déi nei App soll dann och méi individuell agestallt kënne ginn, esou ass zu Fouss goen oder de privaten Auto och eng Optioun. Den Detail vun all den Neierunge fannt dir am Communiqué vum Verkéiersbond.

De Communiqué vum Verkéiersbond

My Mix : à côté des transports en commun, possibilité de choix d’autres modes de transport dont la marche à pied, le vélo et la voiture

Appel à testeurs

Mobiliteit.lu cherche des testeurs pour leur nouvelle application mobile

Luxembourg, le 1 mars 2019 – Une toute nouvelle version du planificateur de voyages sera lancée au cours de l’année et introduira une panoplie de fonctionnalités supplémentaires. Maintenant et pendant deux mois, l’avis des clients des transports publics est récolté par le Verkéiersverbond. Les testeurs en avant-première auront un impact réel sur le développement de l’outil. Le téléchargement de l’application sera disponible jusqu’au 19 avril 2019.

Découvrez et téléchargez l’appli sur : www.mobiliteit.lu/app-preview

L’avis des utilisateurs compte

L’avis des utilisateurs sera considéré dans la mesure du possible pour la publication définitive de la nouvelle appli mobiliteit.lu. Si des erreurs sont constatées, ou si le testeur désire communiquer ses idées pour optimiser le fonctionnement de l’application, il est invité à envoyer un courriel à supportmmi@verkeiersverbond.lu.

Comme il s’agit d’un projet en cours de développement, certaines erreurs peuvent se glisser dans le fonctionnement et dans les résultats des recherches. Il est donc fortement déconseillé de désinstaller l’application mobiliteit.lu officielle.

Vive la multimobilité !

Marche à pied, vélo, bus, train, tram et voiture individuelle – tous les modes de transports auront leur place dans l’outil mobiliteit.lu de demain. Les testeurs découvriront les corrélations entre les différentes façons de se déplacer et de créer leur propre chaîne de mobilité au bout de leurs doigts ! Un compte d’utilisateur leurs permettra dorénavant de sauvegarder leurs préférences. L’onglet « My Mix » leurs proposera ainsi des trajets multimobiles pertinents et adaptés aux besoins individuels.

Des services tiers en temps réel !

La puissance du futur outil mobiliteit.lu repose sur la collaboration avec des services tiers connexes à la mobilité. Ainsi le planificateur proposera des trajets intelligents grâce à la mise en compte de la disponibilité en temps réel des vélos en libre-service vel’OH et Vël’Ok, des bornes de charge pour voitures électriques Chargy et des places sur certains P+R, et informera même sur d’éventuelles perturbations sur le réseau routier.

Les nouvelles fonctionnalités en un coup d’œil