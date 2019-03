Esou wéi autonom Autoe gouf de Roboter mat der LiDAR-Technologie ausgerüst, dee System, deen Hindernisser detektéieren an ëmgoe kann. Etlech Kamerae garantéieren eng ganz séier Reaktioun, fir all Gefor aus de Féiss ze goen. E klengen elektresche Motor dreift de "Bot" mat enger Vitess bis zu 15 Kilometer an der Stonn un.Dat Bescht ass, de Roboter kommunizéiert och mat der Aussewelt duerch en Ecran a seet senge Clientë "Moien" oder "Merci". Eng Warnung kann och fir aner Gefierer ugewise ginn, wann zum Beispill de Roboter stoe bleift, wéinst enger rouder Luucht zum Beispill.De Liwwerroboter soll eng Léisung sinn, fir de leschte Kilometer vun der Liwwerung méi effikass ze maachen, wéi d'Firma an engem Communiqué erkläert. Heira präziséieren d'Responsabel, dass 60% vun de Clienten an den USA manner wéi véier Kilometer vun engem Buttek ewech wunnen. Hei fënnt de "Bot" op alle Fall genuch Aarbecht.De Roboter gëtt an Zesummenaarbecht mat DEKA Development & Research Corp. entwéckelt a produzéiert. De CEO vun dëser Firma ass ënner anerem den Erfinder vum iBot oder och nach vum Segway.De System misst bis de Summer fäerdeg sinn, fir an der Heemechtsstad vu FedEx, zu Memphis (Tennessee), getest ze ginn. An deem Kader hu sech schonn etlech grouss Nimm vun der Distributioun gemellt fir matzemaachen: Pizza Hut, Target, Walgreens oder Walmart wollten direkt vum Ufank u dobäi sinn.