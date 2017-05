Zero waste: Liewen ouni Offall - Wéi gesäit dat aus? (02.05.2017) D'Bea Johnson gëllt als Virreiderin fir d'"no waste"-Beweegung. Den Offall, dee bei hirer Famill am Joer ufält, passt an e klengt Gebeesdëppchen. Wéi gëtt ee gekuckt, wann een un der Fleesch-Théik säin Tupperware-Dëppchen dohin hält an säi Büfdeck gär doran mathuele géif? D’Bea Johnson huet sech un di Blécker mëttlerweil gewinnt, si geet just nach mat hiren eegenen Dëppercher a Glieser akafen. Domat verfollegt se een Ziel: D’Liewen ouni Offäll an dat net nëmme wat d’Liewensmëttel ugeet mä an alle Beräicher. Wéi gesäit esou e Liewen aus? Wou fënnt een Alternativen a wou muss een sech aschränken?

Haut gëllt si als Virbild, als Virreiderin, fir d’Zero Waste Beweegung. Also Null Offall. Mee geet dat iwwerhaapt?Kann een an eiser Gesellschaft sou liewen, datt een näischt oder bal näischt ewech gehäit?D'Bea Johnson gëllt als Virreiderin fir d'"no waste"-Beweegung. Den Offall, dee bei hirer Famill am Joer ufält, passt an e klengt Gebeesdëppchen.Wéi gëtt ee gekuckt, wann een un der Fleesch-Théik säin Tupperware-Dëppchen dohin hält an säi Büfdeck gär doran mathuele géif? D’Bea Johnson huet sech un di Blécker mëttlerweil gewinnt, si geet just nach mat hiren eegenen Dëppercher a Glieser akafen.Domat verfollegt se een Ziel: D’Liewen ouni Offäll an dat net nëmme wat d’Liewensmëttel ugeet, mä an alle Beräicher. Wéi gesäit esou e Liewen aus?