De Benoît Hamon gewënnt d'Primairë vun de franséische Sozialiste fir d'Presidentewahlen am Abrëll/Mee an de Martin Schulz stellt seng Iddien als Spëtzekandidat vun den däitsche Sozialist fir d'Bundestagswahlen am September vir.

Dat waren, um Sonndeg, zwee gréisser politesch Faiten an eise groussen Nopeschlänner.

Dozou gouf et um Méindeg de Moien op eiser Antenn en Interview mam LSAP-Fraktiounschef an der Chamber. Den Eric Ewald war dono e bëssen ameséiert, wéi Der a sengem Tëscheruff héiert.

Tëscheruff / Eric Ewald



An zwar net doriwwer, wat den Alex Bodry gesot huet, mä iwwert dat, wat en net sot.

A sengen Äntwerte war vun Dynamik a vu Begeeschterung Rieds.

Vun Dynamik, wéi hie vun den iwwer zwou Millioune Leit geschwat huet, déi beim zweeten Tour vun de Primairen a Frankräich hir Stëmm ofginn hunn. Dat géif dem Benoît Hamon eng Legitimitéit als PS-Kandidat fir d'Presidentielle ginn, och wann een ofwaarde misst, wat seng Chancen ugeet. Déi, fir an den zweeten Tour vun de Presidentewahlen ze kommen, schénge ganz no bei Null ze sinn: Deemno gouf um Sonndeg an deem zweeten Tour vun de Primairë wuel de Gewënner vun de Verléierer gesicht! D'Ausso vum LSAP-Fraktiounspresident, de Benoît Hamon léich, Sondagen no, mol nees virum Jean-Luc Mélenchon vun der radikaler Gauche, geet genee an déi Richtung: nix breet Broscht, éischter wéinstens net Leschten! Wann den Alex Bodry donieft nach dovu schwätzt, dass de Benoît Hamon op d'mannst en uerdentlecht Resultat maache kéint, och wann hie selwer net gleewe géif, dass de PS eng Chance hätt, fir an den zweeten Tour ze kommen, dann ass kloer: Sou gesi Gewënner net aus!

Vu Begeeschterung, wéi hien dovun a vun der Motivatioun an Opbrochstëmmung fir de Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat geschwat huet. D'Méiglechkeet wär do, fir e staarkt Walresultat vun ëm déi 30% ze erreechen, woubäi d'Partei de Moment bei ëm déi 20% läit: Wann den Optimissem och hei méi grouss ka sinn, dierft et awer schwéier ginn, fir den aktuelle Retard vu 15 Prozentpunkten op d'CDU opzehuelen. Den LSAP-Fraktiounschef sot dann och, dass een och do misst realistesch sinn.

Allerdéngs goung den Alex Bodry net drop an, wat fir eng Léiere seng Partei eventuell aus den Iddien an dem „erëm-méi-no-lénks-Réckele“ vu Benoît Hamon a Martin Schulz zéie géif. Dobäi sot hien, de PS-Kandidat wär op sozialistesch Grondwäerter an Idealer zréckkomm, woufir et e Besoin géif ginn. Dee Saz léisst sech completéiere mam Zousaz: Zu Lëtzebuerg éieren net? Wann een de jéngste Politmonitor kuckt, an deem d'LSAP landeswäit 3 Sëtz nogëtt, fir op 10 ze falen, da seet ee sech, ma dach! Dass am Süden, der rouder Héichbuerg, déi Lénk der LSAP mat „Grondwäerter an Idealer“ Stëmmen ewechhëlt, misst de Genossen ze denke ginn. Ouni d'sougenannt Lénksozialisten aus v.a. dem Gewerkschaftseck ze vergiessen. Vläicht kritt d'LSAP jo nach d'Kéier a besënnt sech och op hir Prinzipien...