An Zäite vun Trump-Immigranten-Bashing-Politik a Presidenten-Dekreter an den USA stinn d'Politiker och hei am Land an näischt no, wann et ëm d'Flüchtlingspolitik geet. Huet sech all Politiker gutt iwwerluecht, wat hien zum Thema seet? JO bestëmmt, mengt de Roy Grotz de Mueren a sengem Commentaire...

Commentaire: Roy Grotz (31. Januar)



...well alles anescht wier mam Feier gespillt an de Populisten - mee wat genee bezeechent deen Terme schonn ? - Waasser op d'Millen gekéiert.

Et stëmmt, datt d'Lëtzebuerger sech extrem solidaresch gewisen hunn an dat nach weisen, wann et drëms geet, Leit opzehuelen, déi an Nout sinn an en neit Doheem sichen, mee et stëmmt genee esou gutt, datt dës selwecht Lëtzebuerger genee esou rezeptiv sinn - op zu Recht oder Onrecht - wann hinnen eppes scheinbar ewech geholl gëtt: fir Eenzelner de Konfort, fir Anerer e Sécherheetsgefill. Eppes wat duerchaus kéint duerch Stigmatiséierung vu Refugiéën zustane kommen - an da si mer bei de Populismen an den Angschtmécher, déi mer dach u sech wëllen verhënneren.

Bis ewell huet d'Regierung eng Flüchtlingspolitik a vrun allem Integratiounspolitik aus engem Goss gemeet an ass op deem Niveau eng Schinn gefuer an huet aus engem Mond geschwat: zanter datt sech de fréieren Immigratiounsminister Nicolas Schmit awer mat sengen Aussoen iwwert den Traitement vun Flüchtlingen nach baussent den EU-Grenzen zu Wuert gemellt huet, ass et awer eriwwer mat där affichéierter Unitéit.

Ech stelle mer d'Fro, ob dëst net e Spill mam Feier ass, an ob sech d'Regierung, déi elo duerchaus an de Sondagen dach um gudde Wee ass, net selwer a komplett onnëtz e Fouss stellt.

Firwat net d'Kohärenz an dësen sensiblen Politikfelder tëscht de Parteien an ënnert den 3 Regierungspartner halen?

Ass et wierklech e gutt Zeechen no baussen, wa sech an dëser kruzialer Fro, wou sech souwisou op internationalem Niveau kee Konsens fënnt, bannent enger Partei - nämlech der LSAP iwwer Kräiz ze leien an datt quasi de fréieren zoustännegen Minister Schmit dem aktuellen politeschen Responsabelen Jean Asselborn an de Réck fält? Oder war et e guttgemengten Denkustouss vum Nicolas Schmit - dee jo och Support vun der Ministesch Corinne Cahen krut?

Ech wëll jo net ënnerstellen, datt Wahlen vrun der Dier stinn, an datt sech muss departagéiert ginn; queesch iwwert d'politesch Faarwegrenzen ewech, mee och an de Parteie selwer. Datt den Nicolas Schmit - dee vu sech seet nach um lénke Bord vu senger Partei ze stoen - vum ADR felicitéiert krut fir seng Iwwerleeungen, ass jo wuel och eng seele Première. Op d'mannst gëtt den Ost-Politiker sengem Image gerecht: "Deen, deen duerchgräift a sech seng Meenung net verbidde léisst".Wat dëst senger Partei bréngt, bleift ofzewaarden - engem jonken LSAP-Nowuesspolitiker huet den Nicolas Schmit jo keng Plaz konnte maachen - dat gëllt vläicht och iwwert de Wahltermäin eraus, wou et den Nicolas Schmit Joergang 1953 nach emol wëll wëssen a sech beweisen.