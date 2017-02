Wéi een et dréint a kéiert, et schéngt also eng Zort Burka-Verbot ze kommen. De Nico Graf ass begeeschtert. Hei säi Commentaire:

Et ass immens, et ass fantastesch: endlech ginn hei am Land d'Problemer geléist.

Ni méi Bankraiber, déi mat der Burka maskéiert sinn; ni méi Terroristen, déi Luxit ënner der Burka dorëmmer schleefen; ni méi Fraleit um Geriicht, déi als Zeien hir Binettë net weise wëllen; ni méi Männer, déi e Kredit op d'Spuerkeess siche ginn a sech als déi räich arabesch Nopesch verkleeden, fir de Fric ze erschläichen; ni méi Waardezäiten am Bus, well déi streng Moslemin an all hirem Geburkas de Portmonni net fënnt, fir de Billjee ze bezuelen; an ni méi gequëtschte Feministinnen, déi net wëssen, ob se ënnerdréckte moslemesch Frae verteidege sollen oder fir de visage découvert op d'Barrikade goe sollen.

All déi Problemer ginn elo ee fir allemol geléist.

Lob und Preis fir déi Mega-Koalitioun géint den Islam.

Deen Zeitgeist, deen ass elo Trump, a mir maache mat.

Just, just datt mer do net konsequent sinn. Et gëtt do e puer Saachen, déi och nach misste verbuede ginn.

Ech héieren, datt an enger Metzlerei am Éislek Känguruen halal geschluecht ginn an datt mir dat Fleesch als beschten Öko-Rënds-Brot verkaf kréien. Dat geet guer net. Ech fannen de Nicolas Schmit misst sech och do engagéieren an onbedéngt d'ITM op d'Kontroll schécken. An et misst legiferéiert ginn, wou öko drop steet, däerf net halal dra sinn. An déi Gréng, déi kéinten do och emol eppes driwwer an e Mikro soen.

An dann déi geckeg Iddi, während dem Ramadan um Cyclo-Cross-Parcours zu Bieles Coursse mat elektresch gedoppte Kaméilen ze organiséieren. Nee a nach emol nee, Motordopping gehéiert verbueden!

An d'Lydie Polfer misst onbedéngt intervenéieren. Aus SREL-Kreesser ass erausgefiltert, datt d'Kinnekswiss an Zukunft soll Sultans-Wiss genannt ginn a moslemesch Fraleit géifen elo schonn heemlech trainéieren fir do - en public! - en äusserst laszive Bauchdanz opzeféieren. D'Etude Mosar hätt dat organiséiert a géif Beem a Traisch verlounen, fir datt Männer en manque heemlech kéinte glotzen. Tippe mat ADR-Parteikaart kréie Prozenter. Iwwerdeems de Lauri eng Proposition de Loi virbereet, fir dat ëffentlecht Hëftgewackels ze verbidden. Dir verstitt, dat dreift op der Sultans-Wiss d'Präisser fir déi gutt Voyeurs-Stoppen an d'Luucht.

Lydie-liberalée, hëllef! D'Kinnekswiss däerf net ëmgedeeft ginn!