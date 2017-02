De Commentaire vum Eric Ewald.



Ech erwësche mech an der Lescht jo ëmmer méi dobäi, wann ech owes d’Norichten op der Tëlee kucken, dass ech de Kapp muss rëselen. Europäesch Nouvellë sinn och dofir gemaach, sief et wann d’polnesch Regierung z.B. net wëll, dass an enger Ausstellung iwwert den Zweete Weltkrich iwwert d’Roll vun de Landsleit an där däischterer Zäit nogeduecht gëtt, oder wann d’rumänesch Regierung decidéiert, dass Korruptiounsfäll an Zukunft just nach vu 50.000 € un och wierklech als Korruptioun unzegesi sinn.

Beim Kapprëselen iwwer Nouvellen aus den USA kann een awer zanter dem Freiden, den 20. (net den 13.) de Kapp wéi kréien. Den neie sougenannte Leader vun der westlecher Welt huet an där kuerzer Zäit net nëmme souvill Porzeläin zerschloe wéi soss kee virun him, mä en huet och d’Funktioun vum amerikanesche President scho sou beschiedegt, dass Virgänger vun him wéi z.B. en Abraham Lincoln am Graf net méi ophalen dierften, sech ëmzedréien.

Net genuch domat, dass, ganz am Stil vun enger Banannerepublik, Membere vun der Famill op wichteg Plazen an der Regierung koumen: Dat kéint jo nach guttgoen, wa se méi drop hu wéi hire Chef. Neen: Dem President vu Mexiko via Twitter matzedeelen, dass e kéint doheem bleiwen, amplaz op Washington ze reesen, trëppelt natierlech all Diplomatie mat Féiss, mä dat schéngt zum Programm ze gehéieren. Neen: D’Interim-Justizministesch erauszegeheien, well déi sech géint säin ëmstriddent Areesverbuet fir Leit aus 7 moslemesche Länner gestallt huet, erënnert u seng Castingshow, an där hie soe konnt “you’re fired”. Neen: Sech mol direkt mat der Press unzeleeën an hir an der Gesellschaft alternativ Fakte wëllen ze verkafen, erënnert méi un däischter Diktature wéi un de Phare vun der Demokratie.

Dat alles léisst de Mann, deen op “Krawall gebürstet” ass, kal, well hie wëll jo anescht si wéi all déi virun him, déi allerdéngs woussten, wat dat Amt géif bedeiten. Säin direkte Virgänger hat gesot, hie géif sech zu Wuert mellen, wann hie menge géif, et géif eppes schiflafen am Land: De Barack Obama huet dofir leider nëmmen eng Woch gebraucht. An elo hu mer nach net vun der Mauer laanscht d’mexikanesch Grenz geschwat, vum geplangte Protektionismus asw. asf.!

Den Donald Trump behëlt sech wéi en Elefant am Parzeläinsbuttek, d.h. wéi an der Wahlcampagne, wat den amerikanesche Wieler awer net dovun ofgehalen huet, hien an d’Wäisst Haus ze schécken. Elo hu mer de Misär. Wann de Mann an den nächste knapp 4 Joer net wéinst Inkompetenz oder wat och soss senger Funktioun enthuewe gëtt, musse mer doduerch, an der Hoffnung, dass et déi Zäit net zu engem Handels- oder engem anere Krich kënnt. Et gëtt keng honnert Garde-fous géint dee Mann, dee kloer net ze kanaliséieren ass. Et ass just ze hoffen, op Liichtmëssdag, dass sech dann, wann et néideg sollt sinn, an den USA ee fënnt, deen d’Luuchten op Rout stellt, wann de 45. President vun den USA am Gaange wär, komplett ze deconnéieren, spréch richteg mat der Welt ze spillen!