Tëscheruff vum Katarina Ivesic



Elo kéint ee mam Argument kommen, dass Kanada net grad ëm den Eck läit an d’Zuel vun den Affer och, wann ee se mat verschidden aner Afferzuele vu Paräis oder Bréissel vergläicht, niddreg ass.Vläicht ass et awer och esou, dass mer scho genuch hu vu Terrorattacken an einfach näischt méi wëllen driwwer wëssen, well et eis einfach ze vill Angscht mécht. Vläicht ass et och esou, dass d’Leit an d’Medien decidéiert hunn, Terrorattacke keng esou prominent Plaz méi an der Ëffentlechkeet ze ginn, dass se esou u Muecht iwwert eis verléieren, woumat ech, éierlech gesot, kee Problem hätt.Obwuel ech de Fait, dass Kanada wäit ewech vun hei ass an d’Afferzuel kléng ass, als Grond fir wat net weider driwwer geschwat ginn ass, als duerchaus legitim empfannen, hunn ech Angscht, dass nach méi kéint dohannert stiechen. An ech hu bal Angscht et haart auszeschwätzen, mä ech maachen et awer elo mol trotzdem.Dréine mer dat Ganzt emol ëm: stellt iech vir e radikalen Islamist wier, och a Kanada oder loosse mer emol soen an den USA, an eng Kierch gaangen an hätt do 6 Familljepappen erschoss?Ech si mer bal sécher, dass dat fir méi Opmierksamkeet gesuergt hätt.Méi nach, ech ka mer kee bessere Cadeau fir Rietsextrem Parteie virstellen. Méi nach, ech ka mer virstellen, dass verschidde Leit, déi hei zu Lëtzebuerg d’Burkaverbuet wëllen aféieren, sech an hirem ontoleranten Denken nëmme géife bestätegt fillen.Wann een dem Vocabulaire vu Rietsextreme virun eiser Dier an Däitschland, Frankräich an Holland nolauschtert, héiert een de Moment nëmmen esou eppes:Den Islam passt net bei eis Kultur, jo verstéisst souguer géint eis Wäerter. Se mussen all fort. E gewëssenen Här mat gielem Toupé, deen et onglécklecherweis an d’Wäisst Haus gepackt huet, séngt, oder villméi jäizt, eis jo all Dag e Liddchen dovunner. Ma gehäit souguer Leit a wichtege Funktiounen eraus déi em soen, dass dat wat e mécht géint d’Gesetz verstéisst.Dat mécht hien alles ënnert dem Prabbeli vu nationaler Securitéit, déi vum islamesche Feind bedreet gëtt. Well jo, anscheinend, all Terroruschlag ausnahmslos vun Islamiste gemaach gëtt, oder?Wann ee gesäit, dass Terroruschléi net nëmme vun islamisteschen Extremisten, mä och vun aneren Extremiste gemaach ginn, wéi dat elo a Kanada de Fall war, wier et net sënnvoll deenen Terrorakte grad esou eng grouss Plattform ze gi wéi den islamisteschen, wa mer schonn domatten ugefaangen hunn?Sollt et eis net vläicht erlaben, d’Kand endlech beim Numm ze nennen a vläicht anzegesinn, dass Terror net vläicht och en innepolitesche Problem ass, dem ee méi mat Educatioun an enger anstänneger Integratiounspolitik kéint entgéintwierken, wéi mat Segregatioun?