Bundespräsidentenwahl an Däitschland, Wahlkampf am Frankräich, iergendwéi anescht an iergendwéi och datselwecht. A net wierklech ze verstoen. E Commentaire vum nico graf

O wat féieren déi eng op, hunn ech geduecht, am Virfeld vun där Bundespräsidentenwahl. D'Chrëschtdemokrate fanne keen, deen hinne gutt genuch ass, fannen och keen, deen et iwwerhaapt maache wëll. Was soll's? duecht ech. Dat gëtt eben en aneren Grüss-August, Frühstücks-Direktor oder wat och ëmmer dee Bundespräses ass - eent ass sécher: politesch däerf hie sech net äusseren, muss fein a reng a neutral sinn. An dach awer heiansdo – o, net ze dacks – e Sproch bréngen, dee grad richteg ass an dee rëselt an deen hänke bleift.

E representative Prisong mat heiansdo e bëssen toleréiertem a remarkéiertem Hofgang.

An dunn hunn ech déi Biller gesinn, virgëscht, wéi de Steinmeier grad gewielt gi war. An déi hu mech dunn awer massiv un den ale Slogan vum ParisMatch erënnert, le choc des fotos. Wéi se sech do gedréckt hunn, d'Sozialdemokraten, a wéi se geglënnert hunn, dat war schonns immens opfälleg. A gutt ze verstoen. Esouvill Spaass hate se déisäit an de leschte Joren net. Ronderëm de Steinmeier waren den éischten Ablack nëmmen hirer ze gesinn, Gabriel a Schulz a Nahles an Oppermann, alles Sozen bei hirem President, obschonns dee jo de Kandidat vun enger ganz grousser Koalitioun war. An da kënnt op eemol d'Merkel erbäi a mécht, wéi wa se sech freeë géif. An och de Seehofer kënnt getrëppelt. A vun allem gëtt et herno Televisiounsbiller a Fotoen. An ëmmer gesinn déi esou aus, wéi wann der SPD do en décke Coup gegléckt wier a wéi wann déi aner ze domm gewiescht wieren, dat virdrun ze bekäppen. Esou ass et jo wuel och.

An dat alles géif engem manner opfalen, wann do net och nach dee Schulz-Effet wier. Deen ech mer awer och iwwerhaapt net explizéiere kann. Well dee Mann ass schliisslech en Eurokrat, wéi en am Buch steet, bal esou schlëmm, wéi eise jcj. An iwwerzeegten Europäer sinn den Ament jo keng Leit, déi rappen. Innepolitesch huet e näischt Opweises, säi Programm kennt ee nach net. Rhetoresch ass hien, nu je, e Krack besser wéi d'Merkel, mä dat ass bal jiddereen. A soss? Huet hien a Baart, huet emol ze vill gedronk, net vill geléiert. Et muss also aner Explikatioune ginn. E puer – an et sinn net déi agreabelst – fale mer scho bäi. Wéi wier et dann, wa se doriwwer einfach emol erëm e Maanskärel wiele wéilten, dee just e bësse méi charismatesch ass, wéi de Gabriel, wëll soen: vläicht wëllen d'Leit just dat Framënsch net méi, vläicht wëllen d'Leit just déi Ost-Madame net méi, vläicht wëllen se och där hier „wir-schaffen-das“-Flüchtlingspolitik net méi. Obschonns déi Politik haut esou verlugen ass, wéi déi vun allen Europäer.

Vläicht langweilen d'Leit sech einfach.

A wëllen eppes aneschtes, iergendeppes aneschtes.

Well och am Frankräich gëtt et jo och iwwerhaapt keng richteg Raison, firwat den Emmanuel Macron elo déi jonk wäiss Hoffnung soll sinn. Wann ee nëmmen op hien kuckt. Propper, brav, sciences po, Enarque, Rothschild, haut fonctionnaire, Minister - hate se dees net genuch an de leschte 50 Joer? A säi Programm? Flou artistique, en marche, à définir. Wat bekannt ass verwonnert een net: méi schaffen, manner Steieren, méi Polizisten, méi soi-disant Sécherheet op de Grenzen, iergendeppes mat éco an iergendeppes mat Kultur.

Mä wa ee sech iwwerleet, dann ass dat wuel dat wat Schulz a Macron verbënnt: se wierken onverbraucht a nei, obwuel se dat net sinn. A just, dat seet engem, wéi vereelzt a verbraucht all déi aner ausgesinn, tendances et partis confondus. War dat net och de spezielle Charme vum Xavier Bettel, ier hien Premier ginn ass? Net ze vill festgeluecht, méi wibbeleg wéi di aner, méi eng frech Babbel, heiansdo sympathesch oniwwerluecht, also de Géigendeel vun all deenen ale Polithuesen, déi kontrolléiert a clichéiert schwätzen. Ouni, bien entendu, iergendeppes ze soen.

jcj vun haut, quoi, am Verglach mam Jean-Claude vun deemools.

Op déi aner Manéier berouegt een dat jo och nämlech, datt et hei am Land den Ament keen awer och guer keen Überfliegertalent, kee Messias, gëtt.

Eng gutt Zäit fir Programmer, fir Politik, fir un de Problemer ze schaffen. Profiller an hir Neurosen, déi komme nach fréi genuch.