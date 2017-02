Commentaire: Carine Lemmer (16. Februar)



D'Diskussioun war kuerz lancéiert, mä ass schonn nees um Enn.

Mir schwätzen den Ament zu Lëtzebuerg net iwwer méi kuerz Aarbechtszäiten. D'LSAP hat et an d'Ronn geworf, schonn de Budgetsrapporter Claude Haagen. D'Patrone sinn net begeeschtert an de Premier Xavier Bettel huet et zum Non-Sujet fir dës Regierung erkläert.Work-Life-Balance ass kee richtegt Thema hei am Land. D'Lëtzebuerger, besser gesot d'Residenten, schéngen anscheinend zu engem groussen Deel geregelt Aarbechtszäiten ze hunn, déi se net all ze vill ploen. Et geet ee 40 Stonne schaffen, vill Fraen hallef. Sou mécht een dat, dat geet schonn. D'Liewen ass och deier hei am Land. Also gëtt léiwer iwwer eng Opbesserung an der Pai diskutéiert, wéi iwwer manner schaffen.Schued u sech, datt d'Patrone séier ofwénken, wa vun enger méiglecher Aarbechtszäitverkierzung Riets geet. Och fir si kann dat eng Chance sinn. Eng Chance, fir en attraktive Patron ze sinn. Leit ze kréien, déi soss net bei ee schaffe komm wären. Eng Chance, fir e motivéierte Salarié ze kréien, dee keng 40 Stonne wëll oder ka schaffen, mä eng 30, 32 oder 35 Stonne-Woch attraktiv fënnt.D'Aarbecht anescht opdeelen, fir datt och méi Leit Aarbecht hunn, dat kléngt logesch. Sozialsystemer mussen an Zukunft och finanzéiert ginn. A Robotere bezuelen näischt an. Firwat sollen also déi eng Leit ganz vill schaffen, während aner keng Aarbecht hunn?D'40-Stonne-Woch, plus eventuell Iwwerstonnen, ass net a Stee gemeesselt. Zanter 40 Joer ass näischt méi do geschitt. An d'Belaaschtung fir vill Salariée mat - iwwert den Déngschthandy ëmmer erreechbar sinn an d'Mailen och an der Fräizäit checken - huet zougeholl.Entreprisen a Schweden hunn de 6-Stonnen-Dag ausprobéiert. Bei voller Pai. D'Leit ware méi fit, méi motivéiert an hu méi efficace geschafft. Mä...an engem – staatlechen - Altersheem oder engem Unispidol ass de Pilotprojet net verlängert ginn. E war ganz einfach ze deier.Anescht awer beispillsweis en Autosgarage a Schweden, deen dat schonn iwwer 10 Joer laang mécht. Mecaniciene schaffe 6 Stonnen amplaz 8. Dofir ginn et elo zwou Schichten. Et huet ee 4 Stonne méi laang op – an et verdéngt een doduerch méi, wéi d'Aarbechter zousätzlech kaschten.A Frankräich huet d'35-Stonne-Woch och fir méi Beschäftegung gesuergt. Och wa se ëmmer nees an der Kritik steet. De Chômage ass erof gaangen, wéi staark...do ginn d'Chifferen auserneen. An et hu Leit (gréisstendeels Fraen), déi Deelzäit geschafft hunn an d'Vollbeschäftegung gewiesselt, well eng 35-Stonne-Woch besser z'organiséieren ass wéi 40 Stonnen.Bei enger Aarbechtszäitverkierzung geet et also net just ëm Beschäftegung, mä och ëm eng méi gerecht Verdeelung vun der Aarbecht an ëm d'Gesondheet, nom Motto „Deelzäit ass weiblech an Iwwerstonne si männlech“.Déi gréisste Gewerkschaft am Land, den OGBL, ass iwwregens net op d'Diskussioun iwwer méi eng kuerz Aarbechtszäit gesprongen. Et hätt ee mol ofgewaart an nogefrot wéi et gemengt wär: anscheinend, datt sech d'Aarbecht an den nächste Joren, Joerzéngten souwisou ännert an dann nei muss opgedeelt ginn. Aktuell géif een iwwer Aarbechtszäit-Compten mam Patronat diskutéieren, also deels méi schaffen an déi Deeg op engem Konto stockéieren, fir dann eng aner Kéier dervun ze profitéieren. Wat do eraus kënnt, weess nach keen.