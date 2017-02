© RTL Télé Lëtzebuerg / Eric Steichen

Et geet ëm Doudesfäll op der Bunn an den ongekläerten Doud vum klengen Enzo an der Kannerklinik de leschte Weekend.



Wéi steet et em d'Krisekommunikatioun a béiden Doudesfäll, déi des Woch markéiert hunn?