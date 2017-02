Vill gouf déi lescht Zäit iwwert d'Responsabilitéit vun der Press geschwat, geschriwwen a kommentéiert. Sief et an der Suite vum Zuchaccident d'lescht Woch a quasi dagdeeglech wéinst dem gestéierten Ëmgang vun engem Donald Trump mat Pressevertrieder..de Roy Grotz ass der Meenung, datt Journalisten hir Charge net dierfen op déi liicht Schëller huelen...

An déi meescht maachen dat och sécher net.

Ech weess, dass et einfach ass, simplistesch a praktesch, fir op d'Press an hir Vertrieder ze klappen: ze vill pauschal Artikelen, keng déifgrënneg Recherchen, dem Nolafen vu séieren soi-disant brisante Nouvellen, déi e gudden Audimat generéieren.

A munche Fäll mussen d'Reprochen och vun eis acceptéiert ginn an et muss een zouginn, wann ee mat Soupçonen dernieft loung - jo, wann Een d'Klatz laanscht den Dill gesat huet.

Dat gouf wuel néierens anescht esou visibel a kloer, wéi am Dossier Schram-Lunghi-Bettel, wou op emol d'Vollek de Jugement an der Hand hat, iwwert d'Aarbecht vum Journalist z'uerteelen, andeems e kompletten net-geschniddenen Interview publizéiert gouf - u sech net normal, datt et d'Leit sinn, déi quasi de Riichter spillen iwwert eng journalistesch Aarbecht, déi u sech misst iwwert all Douten stoen.

D'Konsequenze vun der ganzer Affaire si gewosst - Perdanten op alle Säiten.

Wann dann Medien, fir genee ze sinn, Publikatiounen aus dem Editpress-Mediegrupp, d'Identitéit vum Zuchführer public maachen, deen nëmmen Stonnen virdru säin Liewen gelooss huet, da sinn ech degoûtéiert iwwert esou eng Approche: a wiem w.g.l. notzt et ze wëssen, wien dëse Mënsch war? Wat bréngt et der Enquête, fir Nimm a Fotoen vu Leit ze publizéieren, déi an en Accident verwéckelt sinn? Wou do nach eng Beruffs-Ethik bleift, brauch ee sech net laang ze froen; als Presserot misst ee sech scho bal mat esou Fäll auto-saiséieren.

Présomption d'Innocence, Protectioun vun der Éier, Perséinlechkeet an Dignitéit vum Eenzelen, den Engagement fir mat Suergfalt seng Recherche ze maachen - alles journalistesch Basis-Prinzipien, déi iwwer Bord geheit ginn?

Sécher net, well soss huet sech d'Press ganz séier de Reproche vun de "people news" verdéngt; dem blannen Publizéieren vun Informatiounen, just well eenzel Rumeuren schonn als fundéiert News verkleet op de sozialen Reseauen zirkuléieren.

An deem Sënn ënnerschreiwen ech och voll a ganz d'Analyse vum Kolleg Christoph Bumb am Wort iwwert d'Responsabilitéit vun de Medien.

Dat kann et net sinn, an och mir an der Radio-Redaktioun stellen eis dagdeeglech dës Froen an ech kann Iech garantéieren, datt mer eis d'Saach bei deenen Diskussiounen net einfach maachen - au risque datt eng Nouvelle net als éischt op eisen Supporten publizéiert gëtt, mee datt se mat verschiddene Sourcen verifizéiert gouf an aus verschiddenen Vuë beliicht gouf; zum Beispill gëllt dat fir d'Revelatiounen am Bommeleeër-Dossier, dee jo och nach op seng Suitten waart.

Esou ee Qualitéitsjournalissem wëlle mer bidden, näischt anescht hunn eis Auditeuren a User verdéngt an dësem Dschungel un Nouvellen, wou Orientatioun a Meenungen gefrot sinn.

Heiru sollt Dir eis moossen; an deem musse mir eis kënne stellen.