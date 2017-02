E Pony vu Kodak / Nico Graf



Viru mer steet e Fotoapparat. Deen ass esou al wéi ech.

Kodak Pony 135 Camera heescht den Apparat. En ass aus Bakelit an, wéi sech dat gehéiert fir Bakelit, ass e futti. Bakelit war eben e Material, dat nëmmen haart ausgesinn huet an awer net gutt duergehalen huet, wann et haart op haart gaangen ass.

Ech hunn de Kodak Pony vu mengem Papp kritt, 50 Joer ass dat op d’mannst hier. An hie sot direkt, deen ass e bësse futti, d'Fotoen hu riets eng komesch faarweg Sträif, roudelzeg, gielzeg; dat hänkt dorunner, datt e klengt Stéck Bakelit um Boîtier ewechgebrach ass, genee do, wou den Apparat zou gemaach gëtt.



Ech hunn als jonke Borscht mat deem Apparat eng Kéier an Italien fotograféiert, Palmen, Landschaften, Péitersplatz: alles manuell, näischt automatesch, a jidder Foto war herno liicht iwwerbeliicht an hat dee giele Bord, besonnesch giel, well an Italien eben d'Sonn esou schéi schéngt. A schaarf war och net jidder Bild, well d'Distanz huet de Fotograf misse schätzen an doranner war ech net esou gutt, och well ech déi geschaten Distanz hu missen an amerikanesch feet ëmrechnen. Vir um Objektiv-Rank stoungen nämlech keng Meteren, mä ebe feet.

Resultat: onschaarf, iwwerbeliichte Fotoe mat riets engem giele Rand.

Duerch d'Foto-Industrie si jo elo e puer Revolutioune gaangen, d'Schäerft gëtt och vum schappegsten Apparat automatesch agestallt an d’Beliichtung ass och esou wäit an der Rei. A kee Film méi enéierens. A jidder Handy knipst besser, wéi deemools mäi Pony. Duerfir wëssen awer nëmme nach Profien an ambitionéiert Amateuren, wat eng Blend a wat eng Beliichtungszäit ass a wat Tiefenschärfe. Haut huet ee mam normale Knips-Programm nawell Krämpes schlecht ze beliichten, onschaarf Fotoen ze maachen. Mä just déi Zort Fotoen ass den Ament carrément Trend, grad och an der Moud-Fotografie, hei Onschäerft, do komesch Liichtsträifen a jidder langweileg Foto gëtt mat iergendeppes aus engem Vintage-Programm opgepäppelt. Fotoen, déi wéi al Fotoen ausgesinn oder wéi Kannerfotoen oder wie Lomo-Grafien, alles stécht digital preparéiert och an eise Biller-Käschten. Vereelzt ass Tromp. D'Profie maachen dat manuell, versteet sech.

Kodak huet 1958 opgehalen, säi Pony ze bauen. Mengem Papp säi Pony muss an d'Land komm sinn, deemools wéi Amerika nach esou eppes Groussaarteges war, datt Lëtzebuerger, déi keen Englesch konnten, esouguer mat engem Apparat eens gi sinn, wou feet drop stoung a lens a wind a rewind an déi recommandéiert Filmer (steet um Apparat) déi hunn DAYLIGHT TYPE A a KODACHROME geheescht an och PANATOMIC X, whatever dat war.

An deen Numm: Pony. Wéi si se nëmmen do drop komm, zu Rochester bei New York? E Pony ass e klengt Päerd, meeschtens fir Kanner. Um Sennengerbierg gouf et eng Pony-Ranch, do konnten d’Kanner am Krees – nu jee – reiden, e bësse méi e grousse Krees, wéi deen um traurege Päerdercher-Karussell op der Fouer. Pony, loossen ech mer vun e puer Dictionnaire soen, kënnt aus dem Laténgesche pullus, ass Famill mat Füllen a mat poulain an heescht soss näischt, wéi kleng. An awer déckkäppeg, wéi e Pony, denken ech un e Cowboy, wann ech Kodak Pony liesen, e Fotoapparat, deen ee mat hätt, wann een duerch d'Prairie galoppéiert. Obschonns den Apparat fir de "Wild Wild West" vill ze kleesper war, eben aus Bakelit. Haart heescht eben net ëmmer zolidd.

Déi asiatesch Foto-Industrie huet den amerikanesche Giele - Kodak - Ries jo kleng kritt. Kodak huet viru 5 Joer Faillite gemaach. Grad bei den Autoen an an der Kamera-Industrie hu si jo d'Schlappe verluer, do iwwer, hannert dem Atlantik.

Mä elo hu si e President, deen erëm alles "great" maache wëll, aus engem ale Pony, also e potenten Hengscht, eng nei Macho-Zäit huet ugefaangen. Ech weess net, ob hien nieft dem "Rust Belt" och Kodak erëm ressuscitéiere well. Anyway, an d’Stier hänkt him emol schonn eng giel Chienne; déi Säit der Musel. Do, wou seng Famill hier kënnt, do soe se Pony fir déi giel Buuschten, déi an d'Stir hänken. An de Pony wier den Ament déi absolut Trend-Coiffure. Geet jo.

Mä dat ass mat den Hoer erbäi gezunn.