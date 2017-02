9 Leit, déi op der Strooss liewen, sinn zejoert hei am Land gestuerwen. Eng 1.000 jonk Mënschen hunn am Schouljoer 14/15 d'Schoul ouni Ofschloss verlooss. Eng 2.000 Mënschen hunn 2016 eng Demande op Asyl gestallt. 17.000 Mënschen hunn den Ament keng Aarbecht hei zu Lëtzebuerg. 4 Zuelen, déi de Chefredakter vun der Tëlee, Guy Weber, zu engem Commentaire iwwer Parallel-Gesellschaften zu Lëtzebuerg an den Ëmgang domadder inspiréiert hunn.

"Parallelgesellschaften" (22.02.2017)

X-Leit verloossen d'Schoul ouni Ofschloss.

X-Leit sinn als Flüchtlingen op der Sich no neie Perspektiven.

X-Leit hu keng Schaff.

Dat alles hei zu Lëtzebuerg.

Komm mir sinn éierlech. Dës Mënsche si fir déi meescht ënnert eis X-en. Et si plakeg Zuelen.

Ma et si Mënsche mat engem Gesiicht, enger Stëmm, engem Liewen, enger Dignitéit.

Et ginn an et entstinn Parallelgesellschaften zu Lëtzebuerg.

Mer mussen eis als Journaliste mat der eegener Nues huelen.

Am Alldag weise mer iech schéin, jonk, dynamesch, räich an erfollegräich Mënschen. Op hirer Aarbecht an an hirer Fräizäit.

Dofir stellen ech eng einfach Fro. Se adresséiert sech un eis alleguerten als Bierger vun dësem Land.

Kënne mer eis an dësen Zäite vu Populismus a Friemenhaass iwwerhaapt erlaben, Mënschen, déi op der Strooss liewen, ouni Diplom an d'Liewen starten, en neit Liewen an der Friemt opbauen wëllen oder keng Schaff hunn net eescht ze huelen, si net als Mënschen, mä als X-en ze betruechten?

Sech engagéieren.



Sech mobiliséieren.



De Message vun Amnesty vum Dënschdeg geet eis alleguerten eppes un.