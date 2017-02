"Women and minorities are encouraged to apply", stoung deslescht um Enn vun enger amerikanescher Job Offer, déi ech mer méi genee ugekuckt hat. Et wier een nämlech eng modern Entreprise, déi een "diverse" Ëmfeld géif promouvéieren, an deem all Mataarbechter sech entfale kéint. Op Nofro krut ech do vu Frënn confirméiert, datt vill Entreprisen dat antëscht an hir Job Offere schreiwen. Deemno a wéi engem Bundesstaat nämlech, kréien d'Patrone steierlech Virdeeler, wa se gewësse Quoten anhalen. An anere Wieder sot de Kolleg: wäiss männlech Kandidate brauche sech guer net eréischt ze mellen.



An dat huet mech un déi ominéis Fraequote denke gedoen, déi bei ons ëmmer nees zirkuléiert. An direkt emol Viraus: Ech encouragéieren d'Chancëgläichheet. Ech fannen et perséinlech eng Sauerei, wann eng Fra fir déi selwecht Aarbecht net den nämmlechte Salaire bezuelt kritt, wéi ee Mann. Ech fannen et net an der Rei, wa Patronen nach ëmmer engem archaeschen Denken no, ee männleche Kandidat vir zitt, just well se fäerten eng Fra kéint eventuell schwanger ginn? Do misste mer dach schonn laang driwwer stoen.



Ech si vu klengem op esou erzu ginn. An do hunn ech wuel menger Mamm a menger Bom Merci ze soen. An der Schoul scho waren et ëmmer d'Meedercher, déi besser geléiert hunn a besser Note kruten. Domadder hat ech ni e Problem. An och net mat weibleche Virgesetzten op enger Aarbechtsplaz. Ech maachen do einfach keen Ënnerscheed. An ech hu Schwieregkeeten nozevollzéien, datt et nach ëmmer Leit ginn, déi ee maachen. Firwat soen ech dat? Ma well ech mech elo op dënnt Äis trauen, an deem ech de Quotesystem schaarf kritiséieren.



Ass et wierklech am Sënn vun enger Fra, déi haart dofir geschafft huet, dohin ze kommen wou se ass, fir dann eng Plaz ze kréien, just well se dat richtegt Geschlecht deen Ament huet? Krut ech déi Plaz, dee Posten, dee Sëtz oder déi Nominatioun well ech eppes kann? Oder well ech e Kontingent opfëllen? Et muss ee schonn ee richtegt stabilt Selbstvertrauen hunn, fir dat dann net a Fro ze stellen. Oder? Ech stellen d'Fro op dëser Plaz. Ech sinn keng Fra, kann et deemno net beuerteelen. Et wier awer e Facteur, deen ech ëmmer am Hannerkapp géing behalen.



A wéi wierkt et op d'Equipe, d'Aarbechtskollegen oder dat ganzt Ëmfeld. Zemools am Fall vun enger Féierungsroll, déi een iwwerhuele muss. Huet déi Fra dann déi nämmlecht Réckendeckung, wéi eng Persoun, déi an engem Quote-fräien Ëmfeld wéinst hire Kompetenzen engagéiert oder gewielt gouf? Alt nees: Ech stelle net fest, ech stelle mer just di Fro.



A mat Chancëgläichheet huet eng Quote jo wierklech guer näischt méi ze dinn. Well Chancëgläichheet heescht jo eng nämmlecht Ausgangspositioun fir jiddereen. An dat ass jo dann bei enger Quote offensichtlech net de Fall. Ech huelen d'Ufanksbeispill. "White men don't need to apply". Well de Patron déi Demande vun vir eraus op een anere Koup leet. A wou ass do Chancëgläichheet, wa bei zwee Kandidate mat ähnleche Kompetenzen d'Fra geholl gëtt, well eng Fra soll geholl ginn.



Leider awer si mer nach ëmmer an engem archaeschem System, dee mer just mat esou Initiativen opgegraff kréien. Op dat heiten awer déi richteg Initiative ass ... dorunner hunn ech esou meng Zweiwel. Leider fält mir och net vill Besseres an. Vläicht musse mer awer nach méi bei der Educatioun usetzen. Allerdéngs déngt dat och net vill wann d'Kanner an der Schoul zwar een gender neutraalt Denke virgelieft kréien, wann doheem awer sech de Papp nach ëmmer bewierte léisst, wéi ee Pascha. An awer ass et wuel de beschte Wee. Well iergendwann sinn déi Bouwen och Papp. An vläicht, jo vläicht, packe se dann am Haushalt eng Hand mat, encouragéieren hir Fra hiren Dreem nozegoen an wiele sech ee Mataarbechter reng no senge Qualifikatiounen. Et dierf ee jo wuel nach dreemen.