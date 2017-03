Hätte mir net grad déi auslännesch News, géif et ganz mor ausgesinn. Hätte mir net den Trump mat senge Attacke géint d’Press oder mat sengen Ausrieden, sief do u säi Faux-Pas iwwert een presuméiert Attentat a Schweden erënnert, dann hätten d’Medien all Dag kéipweis Nouvellë manner. - Do kann een sech dann awer nach ëmmer d’Fro stellen: hu seng Aussoen an Aktiounen iwwerhaapt een Newswäert? -Hätte mir net de François Fillon, dee sech ëmmer méi an der Affär Penelopegate verstréckt, an elo awer kee e Schlussstréch wëll zeien, dann hätten d’Journalisten nach manner ze suivéieren.Well wa mir déi lescht zwee Méint Revue passéiere loossen, dann war déi national Aktualitéit éischter iwwersiichtlech. Zwar gouf och am Januar a Februar debattéiert an argumentéiert, ma ofgesinn vun engem deftege Sträit tëscht der Gesondheetsministesch Lydia Mutsch an der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren, AMMD, war et och soss roueg. D’lescht Joer nach stoungen grouss Projeten un, jidderee wollt säi Pefferkär dozou liwweren. An der Flüchtlingskris zum Beispill. Déi stoung vill méi am Mëttelpunkt wéi elo. Et goufe Kleeder, Spillsaachen, Hygienesartikele gesammelt, oder d’Mëssstänn an de Flüchtlingsheemer, wéi déi an der Weilerbaach thematiséiert.Zejoert gouf de Congé parental reforméiert, eng vun de groussen Ännerungen koum mat de Kannergeldzoulagen. A wat d’Steierreform ugeet, gouf laang a breet driwwer diskutéiert, wéi eng Entlaaschtung dat fir den Eenzele matbréngt.Lo kann een nach soen, datt eréischt zwee Méint vum neie Joer hannert eis leien. Ma ausser datt d’Nationalitéitegesetz an der Chamber gestëmmt gouf, an och d’Kierchefabriken an der Chamber gehéiert goufen, koum net vill no. An der Flüchtlingskris ginn, vläicht hannert de Kulissen Debatte gefouert, ma an d’Ëffentlechkeet packen et just Aussoe vum Aarbechtsminister Nicolas Schmit, deen ee Kurswiessel an der Flüchtlingspolitik vun der EU fuerdert. Oder den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry. dee gemengt huet, datt een d’Flüchtlingskris als international Kris, een Noutstand, kéint bezeechnen. Ech wëll mech hei net op ee Ministère aschéissen, am Allgemengen fannen ech, datt de Moment wéineg vun deem, u wat geschafft gëtt, kommunizéiert gëtt. An de leschten 8 Wochen stoungen national just kuerz Platzverweis a Burkaverbuet an de Medien. An déi Sujeten waren och séier vum Dësch.Vläicht huet een den Androck, datt déi national Aktualitéit am Chômage ass, well een als Journalist dagdeeglech domadder konfrontéiert ass. Ma an awer stellt sech d’Fro, firwat ass dat esou, nodeems d’lescht Joer d’Situatioun liicht eng aner war. Ass et well d’Haaptprojeten vun der Regierung gekläert sinn, ee sech op alle Punkten eens ass? Wuel kaum.Ass et well déi grouss Projeten praktesch all erduerch sinn? Nee.Oder ass et, well d’Regierung sech d’Fanger net méi wëll verbrennen, esou kuerz virun de Wahlen, mat Sujeten, déi no bausse vläicht net gutt ukéimen?Vläicht.