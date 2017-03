Ech hoffen, dass aus dem Behuele vu Politiker vu presuméiertem Weltformat iwwert déi nächst Méint net eng Serie vu Commentairë gëtt, mä d'Gefor ass de Moment net kleng. Well wat war dat gëschter Moie fir e geféierleche Blödsinn an den Noriichten ...

Den tierkesche President Recep Tayyip Erdogan gehäit Däitschland Nazi-Praktike vir, well däitsch Gemengen - et muss een et zouginn - Bidonsgrënn fonnt hunn, fir Ministeren aus der Tierkei Optrëtter, an eisem Nopeschland, am Virfeld vum Referendum iwwert d'Ännere vun der tierkescher Verfassung ze verbidden. Politiker aus der Tierkei wëllen an Däitschland Stëmmung dofir maachen a Stëmmen dofir sammelen, dass aus dem Land tëscht Europa an Asien e Sultanat gëtt, an deem, wéi am Osmanesche Räich, just een d'Soen huet ... D'däitsch Regierung bezitt keng Positioun, fäert se dach, dass den onsägleche Flüchtlingsdeal mat Ankara kéint an d'Bréch goen an dann nees Dausende Flüchtlingen an Europa lande kéinten. De Pakt mam Däiwel flitt Europa ëm d'Oueren! Andeems de Recep Tayyip Erdogan en Opstand undeit fir de Fall, dass hien net fir sou e Walkampfoptrëtt an Däitschland géif gelooss ginn, geheit hie just nach méi Ueleg op d'Feier tëscht Berlin an Ankara, mat Konsequenze fir eis Noperen, déi wuel gewalttäteg Ausenanersetzungen tëscht Tierken op däitschem Territoire fäerten. Den tierkesche President spillt Schach mat Europa, léisst z.B. en däitsche Journalist als Spioun an Terrorist betitelen, a leet ëmmer nees eng Schëpp zou. De Problem ass, dass een net sou richteg gesäit, wéi een deem Mann bäikomme kann ...

Den US-President Donald Trump loossen ech dës Kéier mol net matspillen, obwuel hie sech mam Virworf, säi Virgänger Barack Obama hätt seng Telefonen oflauschtere gelooss, nees labber qualifizéiert hätt; neen, well och a Frankräich schéngt d'Politik vum Rinderwahn befall ze sinn. Wéi de François Fillon "contre vents et marées", wéi se am Hexagon soen, versicht, Presidentschaftskandidat vun de Republikaner ze bleiwen, obwuel him net nëmmen d'Wieler, mä och seng eege Leit de Réck dréien, ass scho bal pathetesch. Dass hien d'Funktioun komplett beschiedege géif, sollt hien, wat net geschéie wäert, an den Elysée gewielt ginn, stéiert de Mann net der Däiwel. Woubäi hie jo an der Tëschenzäit am selwechte Waggon sëtzt wéi d'Marine Le Pen, dat (nach net) wéinst Emplois fictifs vum Front national am Europaparlament konnt gehéiert ginn. Nëmmen ze hoffen, dass d'Fransousen am zweeten Tour vun de Presidentiellen, de 7. Mee, nees de republikanesche Reflex spille loossen an d'FN-Cheffin net zum President vun der soi-disant grousser Natioun maachen ...

An dann hu mer nach den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un, deen net nëmme säin Hallefbrudder mat engem Nervegëft soll ëm den Eck bruecht hunn, mä och nach weider Rakéite getest huet, déi an engem Ëmkrees vun 200 Meile virun der japanescher Küst an d'Mier gefall sinn. Wat dee Mann wëlles huet, weess wuel just hien eleng, an dann nach ... Dass de japanesche Premier Shinzo Abe wéinst där Aktioun am 1. an am 2. Sënn vum Wuert de Schweess op der Stir stoen hat, dierft den Diktator vu Pjöngjang, dee jo Disney-Filmer gär soll hunn, gefreet hunn ...

Egal wéi: D'Joer, dat haut grad emol 66 Deeg um Bockel huet, léisst net vill Hoffnung fir déi aner 299 zou! Wär et dach schonn 2018 ... Mä da si mer nach ëmmer mat de meeschte Protagoniste vun dësem Commentaire befaasst a geplot!