Se leien net nëmmen op der Hand. D'Adr huet se och selwer schonn an hirem Communiqué virun enger Woch gezunn, an zwar mat dëse Wierder „Leit, déi eendeiteg d'Grenze vun der politescher Ausernanersetzung iwwerschreiden an extremistesch Aussoen maachen oder ënnerstëtzen misste mat partei-interne Konsequenze rechnen. Et géif keng Rechtfäerdegung fir esou en ondemokrateschen, béisaartegen a geféierleche Kommentar an iergend enger Weis ze verdeedegen, ze liken oder fir ze maachen, wéi wann een de Message net esou verstanen hätt wéi e gemengt war“. Fin de citation.

Domadder huet de jonke Conseiller vu Péiteng duerch säi Like vun der onmëssverständlecher Ausso, „De Jean Asselborn misst och emol mat engem decapotabelen Auto duerch Dallas fueren“, ergo sech zur Zilscheif vun engem Attentäter maachen, seng Kaarten an der alternativ demokratescher Reformpartei verspillt, wann, jo wann déi sech dann un hir eege Richtlinnen hält.

Ma domadder di sech Politiker a Parteien dach leider dacks zimlech schwéier, wann net de Grondsaz, mä de politesche Kalkül bis d'Iwwerhand iwwerhëlt. An och an dësem Fall ass ze fäerten, datt deen um Enn den Ausschlag gëtt.De Joé Thein ass nämlech ee vu grad mol 4 aktuellen adr-Gemenge-Mandatairen a sécherlech een, dee vu sech schwätzen deet an deementspriechend an der Ëffentlechkeet bekannt ass. A wéi heescht et sou schéin „There's no such thing as bad publicity“. Mä et gëtt Limitten. Et muss der ginn. Eng Ausso begréissen, an där enger Persoun, ob Politiker oder net, den Doud gewënscht gëtt, dat kann ee weder mat enger hallefhäerzeger Entschëllegung ewechwëschen, nach domadder andeems ee probéiert, d'Leit fir domm ze verkafen, dat wier dach alles guer net sou gemengt gewiescht. Keng Entschëllegung fir esou e Verhalen ass och d'Tatsaach, datt sech de Parquet net an dëser Affaire saiséiert huet.D'“Denkmal der Schande“ vum Afd-Mann Bernd Höcke ass och net manner verwerflech, nodeems de Parquet vun Dresden d'Enquête géint de Politiker fale gelooss huet, well sech de Verdacht op „Volksverhetzung“ net confirméiert huet. Trotz Annonce virun e puer Wochen ass d'Ausschlossprozedure aus der Partei fir de Bernd Höcke iwwregens bis haut nach net formell lancéiert, deen huet antëscht dovunner profitéiert, an engem Interview mam Wall Street Journal den Adolf Hitler ze verharmlosen.D'Adr huet sech manner Zäit mat der Prozedur gelooss. Den Owend ass gewosst, wéi d'Zukunft vum Joé Thein ausgesäit. D'Demande, fir de jonke Conseiller auszeschléissen, ass iwwregens vun engem Member komm, well souguer intern hu Verschiddener et raus, datt d'Partei ellen oppasse muss, datt si sech net och op eemol méi wéi de Fanger verbrennt, wa se ze vill um extreme Bord ënnerwee ass. De Richtungssträit tëscht Kartheiser a Gibéryen, fir et mol op déi zwee Käpp erofzebriechen, gloust scho laang.Erënnere mer just un d'Demissioun vun der deemoleger Generalsekretärin Liliana Miranda, déi virun 3 Joer hire Posten néiergeluecht huet, well d'adr hirer Meenung no xenophob a rietsextrem Tendenzen bei sech net genuch ënnerbanne géif. 3 Joer méi spéit ass de Fall Joé Thein en neie Gradmiesser fir d'alternativ demokratesch Reformpartei.Fir all déi aner eng Léier, vläicht, zwee mol z'iwwerleeën, ier een de Fanger op der Maus no ënnen an den Dam no uewen dréckt.