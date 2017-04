Et muss ee sech dat virstellen. Do sëtze zeg Journalisten op der butzeger Spectateurs-Tribün vun der Chamber a si, d'Journalisten, sinn net déi wichtegst, hanner hinnen sëtzen d' Diplomaten, aus allen Häre Länner, mat deenen d'Land enk Relatiounen huet, also Portugiesen a Kapverdianer an Iren an Hollänner et j'en oublie. An de Premier schwätzt nëmme fir si, fir d'Diplomaten, fir d'Journalisten a jo, och fir d'Deputéiert. Et ass Chamber wéi fréier, e bëssi à huis clos. Wat net statt fënnt, ass Radio an Internet.

Dat weess um Ufank bal keen. An du fänkt d'Gerenns an d'Getelefonnéiers an d'Geflécks un. An alles déngt näischt. Op eemol leeft e léiwen Här dorëmmer, dee mir eng Zort Kopfhörer an de Grapp dréckt, do konnt ech dunn déi franséisch Iwwersetzung héieren vun eppes wat ech net héieren, net ënnen an eisem Studio, net virum Televisiouns-Ecran. De Premier schwätzt monter weider, ass ongeféier op der Säit 13 vu senger Ried ukomm, wéi en ënnerbrach gëtt a gesot kritt et wier näischt duerchgaang, hie wier just am Héijen Haus ze héieren a soss néierens. Ech hunn du gesinn an héieren, wéi de Mars, also den Hausherr mat de Leit aus der Technik diskutéiert huet. Déi konnten him net soen, wourunner et gehaang huet, konnten him och net esou richteg soen, firwat de Premier net direkt ënnerbrach ginn ass. Déiselwecht Leit, déi d'Problemer léise wollten, waren och déi, di an derselwechter Zäit hätte misse Whistle-blower iwwer hir eegen defizitär Technik spillen. Si hu mer leed gedoen, ferm leed. Och well mir dat kennen, am Radio, wann d'Leitung brécht, wann näischt méi geet, wann an de mediale Nirwana geschwat gëtt a keen héiert een. Net schéin, nee guer net. Herno sot eis de Chamberpresident, zwee Joer laang wier mat der neier Technik alles gutt gaang, virun 8 Wochen hätt et dunn eng Kéier Interferenzen ginn an elo eben dat do. „Wann's de e Wuerm dran hues, dann hues de e Wuerm dran“, sot hien. Penibel, penibel, mega-penibel, soten d' Fractiouns-Cheffen an eenzelner ware nawell frou, datt et e Chambers-Problem a kee Regierungsproblem war.

No enger décker hallwer Stonn Duercherneen a Geprobéiers huet de Chamber-President du seng Klack gelaut an eis alleguer, Diplomaten, Journalisten, Deputéiert an d' ganzt Vollek op mar vertréischt. A seng Klack huet e bësse geklongen wéi d'Péiss fir den Digital Luxembourg (fir déi digital native ënner eis: d' Péiss, dat war fréier d' Klack, wann ee gestuerwen war; déi huet nawell gär zu den onméiglechsten Zäite gelaut, soe mer e Véierel op 3 nomëttes). An en Deputéierten huet gelästert, zu London giffe se sech elo keng Suerge méi maache, wéint dem Brexit giff elo kee méi op Lëtzebuerg kommen. Wa se hei Wiermer am System hunn - esou eppes huet déi international Finanzwelt guer net gär.

Op Säit 10 vu senger Ried – an ech briechen hei den Embargo, deen do de mëtten erëm flang op déi Ried gesat ginn ass – op der Säit 10 vu senger Ried schreift de Premier e schéine Saz, dësen: „Wa mer wëlle bleiwen, wat mer sinn, dierfe mer net doe stoe bleiwen, wou mer haut sinn.“

Wou e recht huet, huet e recht.