Da konnt et mat e puer Stonne Retard awer nach gehalen ginn, déi wichtegst Ried, déi d'Regierung dierf an der Chamber halen. Wichteg - JO - mä inhaltlech moer bis dënn, fënnt eise Chefredakter Roy Grotz, dee sech dach eng Partie méi inhaltlech Positionnementer an Detailer erwaart huet...

Mä... je suis resté sur ma faim, wéi se déisäits der Grenz esou schéi soen. Vläicht gëtt natierlech awer och ze vill Wäertegkeet a Wichtegkeet an déi Ried vum Staatsminister erageluecht, da sinn d'Erwaardungen héich a se kënnen net erfëllt ginn.

Dat awer, wat Juncker a Santer ze vill haten - rhetoresch Verrenkungen, mat perséinleche Remarke gepeffert Sätz, huet e Xavier Bettel ze maachen a seng Ried erageluecht. Vläit hat hien och keng Zäit se vu vir bis hannen selwer ze redigéieren, well soss hätte mer dach missten déi Ferveur, deen Engagement erëmerkennen, mat där e Xavier Bettel Politik mécht. Ech hunn de Mueren, no der Funkstille vu gëscht, e liberale Wahlprogramm héieren, deen och an engem bloen, mat nëmmen schéine Leit-Fotoen illustréierten, DP-Flyer hätt kéinten tel-quel stoen.

Ech behalen zréck, wat de Premier sot: d'Wirtschaft ass kee Selbstzweck, et goufen net just Weiche gestallt, mä och Schinne geluecht... an... wien hätt et geduecht: déi éischt Konditioune vu Liewensqualitéit si Fridden, Fräiheet, Gerechtegkeet, Solidaritéit an Toleranz, Wierder als Kadospabéier benotzt - d'Ghostwriter waren och alt scho méi imaginativ.

Faktuell dat hei: méi gratis Kannerbetreiung, 350 nei Plazen am sozio-educativem Secteur, méi Digitaliséierung an de Schoule mat verbëllegten Tablets, d'Unerkennung vu Benevolen, déi Ministèren, déi vu bloe Ministere gefouert ginn, kruten eng ervirgehuewe Plaz an der Ried ageraumt.

D'Oppositioun huet séier vun enger Ried geschwat, déi vun "naivem Optimissem" gedroe gi wier. Bon, Blummen waren sech vun där Säit keng z'erwaarden, an dass de Staatsminister naiv ass, mengen ech och net, au contraire, et ass just esou, datt hien net méi konnt soen, wéi dat doten. Déi blo-roud-gréng Virwëtztut ass eidel, d'Steierreform ass gemaach, d'Trennung vu Kierch a Staat um Wee, mir sinn am Weltraum engagéiert, de Scheck un de Rifkin ass iwwerwisen, et sti lo Wahle virun der Dier, do dierf een d'Fënsteren net nach emol ze wäit oprappen, soss riskéiert Ee vum Troun geblosen ze ginn.

Vill geblosen gouf och ewell de Mueren an der Press, nämlech d'Publicatioun vun der Bettel-Ried, wou dach vun der Regierung gefrot gi war, dës bis de Mueren zréckzehalen, kee gudden oder faire journalistesche Stil, mä an der Course fir d'Säiten an d'Minutten ze fëllen, sinn alt emol déi einfachsten Argumenter grad gutt genuch, fir sech fir esou Decisiounen ze justifiéieren. Wat et u Plus-Value bruecht huet, iwwerloossen ech Ärem Jugement.